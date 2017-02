Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Predstava je nastala v okviru evropskega projekta mreže Small Size Wide Eyes in v sodelovanju s projektom Znanost na cesti. Wide Eyes je projekt, ki umetniško raziskovanje posveča otrokom in razvija posebno strokovno znanje na področju uprizoritvenih umetnosti za zgodnja otroška leta. V projektu sodeluje 17 partnerjev iz 15 evropskih držav, ki pripravijo produkcije. Te bodo v začetku leta 2018 predstavljene v Galwayu na Irskem. Foto: Urška Boljkovac/LGL Znanost na cesti je projekt promocije znanosti, ki sta ga ob pokroviteljstvu Slovenskega akademskega tehniško-naravoslovnega združenja Satena spomladi leta 2013 začeli raziskovalki na Institutu Jožefa Stefana Saša Novak in Kristina Žagar. Namen je javnosti predstaviti pomen znanosti za gospodarstvo in družbo ter dosežke in rezultate na tem področju. Foto: Urška Boljkovac/LGL Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Akvarij, kjer predmeti oživijo med brbotajočimi mehurčki

Vodna pustolovščina za otroke

16. februar 2017 ob 10:52

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Ker je eden prvih otroških prostorov igre kopalna kad, se je Miha Golob odločil, da bo predstavo za najmlajše gledalce postavil v akvarij.

V Kulturnici Lutkovnega gledališča Ljubljana (LGL) na Židovski stezi bodo drevi ob 18.00 premierno uprizorili Golobov avtorski projekt Akvarij. Vodna pustolovščina je namenjena otrokom, starejšim od treh let. Kot je povedal Golob, je ob snovanju predstave iskal primeren prostor za lutkovni medij, obenem pa ga je zanimal fenomen otroškega igrišča.

Avtorja je zanimalo ustvarjalno otroško igrišče, kot je, denimo, peskovnik. Ker je eno prvih otroških prostorov igre kopalna kad, se je odločil, da bo predstavo postavil v akvarij. V njem lahko otroci spoznavajo osnovne naravne zakonitosti, ki so jim zanimive, je povedal režiser in avtor likovne podobe.

O potovanju, srečevanju in poslavljanju

Zgodba predstave se začne s sceno 200-litrskega akvarija, ki je najprej prazen, nato pa ga z lutkami predmetnega gledališča zapolnita igralca Miha Arh in Gašper Malnar. Lutke so predmeti, ki so na različne načine vodeni s pomočjo osnovnih fizikalnih zakonitosti, denimo magnetov, je pojasnil režiser in avtor likovne podobe. Zgodbe ni želel razkriti, je pa povedal, da eksperimenti delujejo kot del vizualnih elementov.

Vodna pustolovščina prikazuje zgodbo o Malem in Velikem, o potovanju, srečevanju in poslavljanju. Dogajanje poteka v steklenem tanku, podobnem akvariju, kjer predmeti oživijo med brbotajočimi mehurčki, pretakajo se skrivnostne tekočine in rojevajo zvoki življenja, so zapisali v LGL-ju.

Elementi kombinirane otroške igre ustvarjajo nov svet iz praznine in dolgčasa. Igrivo učenje v prostorih otroške igre, začinjene s ščepcem kemijskega laboratorija, skuša najmlajšim gledalcem pojasniti, da večno prijateljstvo lahko živi v srcu, da so vezi nevidne in da je zamisel najdragocenejše seme razvoja. Obenem pa jim želi približati znanost na ravni praktičnega poskusa, ki vzpostavlja slikovite prostore nenavadne naravoslovne pustolovščine z ekološko razsežnostjo, so dodali v LGL-ju.

Dramaturginja predstave je Mojca Redjko, scenografka Larisa Kazić, avtor glasbe Miha Arh.

A. K.