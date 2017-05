Cirque du Soleil se bo v Ljubljani poklonil nomadskim dušam

Sloviti kanadski kolektiv Cirque de Soleil, ki se trenutno po svetu predstavlja s kar 20 različnimi predstavami, bo v začetku junija v Ljubljani predstavil enega od svojih zimzelenih izdelkov, predstavo Varekai.

''Varekai je zgodba o ljubezni in upanju,'' predstavo, ki si jo bodo ljubitelji cirkusa lahko v Ljubljani ogledali med 2. In 4. junijem, opiše Julie Desmarais Iz Cirque du Soleila. Potem, ko je letel preblizu sonca, v deželo Kjerkoli, kar naj bi pomenila beseda Varekai, strmoglavi Ikar. Znajde se v svetu klovnov, plesalcev, gimnastov in akrobatov, ki ga spremljajo na njegovi pustolovščini.

Umetnike iščejo na evropskih in svetovnih prvenstvih

V predstavi nastopa 50 vrhunskih artistov iz devetnajstih držav. Številni so bili pred prihodom v cirkus vrhunski športniki. Akrobatka Ayla Ahmadova je bila članica azerbajdžanske gimnastične reprezentance. Na enem od svetovnih prvenstev so jo opazili predstavniki cirkusa in jo povabili k sodelovanju. Zdaj si življenja brez cirkusa ne predstavlja: ''Ko športniki končamo s tekmovanji, imamo dve možnosti, postati trener ali se pridružiti cirkusu. In med cirkusi je Cirque du Soleil špica.'' Ayla, ki pravi, da si danes življenja brez cirkusa ne predstavlja, pa se je morala, preden je prvič stopila na oder veliko naučiti: ''Kako igrati, pokazati čustva, kako dati občinstvu energijo, saj občinstvo občuti vse. Ni dovolj, da si samo odličen športnik, biti moraš tudi umetnik.''

Predstava nastaja dve leti

Vsaka predstava quebeškega cirkusa nastaja približno dve leti. Artisti se novih točk učijo devet mesecev. Pri predstavah, ki jih izvajajo že tako dolgo kot Varekai, ki navdušuje občinstvo že 15 let, se točke spreminjajo, pojasnjuje Julie Desmarais: ''Predstava je kot organizem, raste in se spreminja. Točke, ki se nam zdijo zastarele, črtamo in dodamo nove. Predstava mora biti ves čas zanimiva in napeta. Ko se izpoje, se od nje poslovimo.''

Dobro naoljen stroj

Kanadski cirkus je eden največjih na svetu. Povezuje več kot 1300 umetnikov iz več kot 50 držav. Umetniki pa so le del celotne slike. Da vse teče brezhibno, skrbi številno osebje. Kamorkoli cirkus pride, postavi pravo malo mesto: od pralnice, šivalnice in masažnega salona, do lastne menze, pisarn, telovadnice in še česa. Opremo za predstavo Varekai prevaža 21 tovornjakov, eden od teh na primer samo kostume. Ko pridejo v novo mesto, cirkuški delavci sceno pripravijo v dvanajstih urah, razstavijo pa v pičlih štirih.

Ko ugasnejo luči…

Zunanji svet pa ni več pomemben, ko se ugasnejo luči in se predstava začne. Takrat se pred očmi gledalcev zvrsti paleta fantazijskih bitij, ki s svojimi vrtoglavimi akrobacijami jemljejo dih. Najbolj navdušujejo točke, kot sta ples na trapezu in ruska gugalnica. K celoviti izkušnji pa svoje dodajo še čudovita kostumografija, brezhibna osvetljava in živa glasbena spremljava.

