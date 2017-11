Čufarjevi dnevi vabijo na Jesenice

Selektor Valič opaža pomanjkanje ambicioznosti

14. november 2017 ob 08:50

Jesenice - MMC RTV SLO, STA, Radio Slovenija

Na Jesenicah se bodo drevi začeli jubilejni 30. Čufarjevi dnevi, na katerih se bo za nagrade pomerilo šest predstav, prvič pa na oder prihaja tudi koprodukcija dveh ljubiteljskih gledališč.

Selektor jubilejnega praznika ljubiteljskega gledališča Iztok Valič je izbiral med 30 prijavljenimi predstavami, in kot je dejal, je opazil predvsem pomanjkanje ambicioznosti in preveliko željo zgolj po zabavi. Meni, da bi gledališča morala bolje gojiti svoj ansambel in sodelovati s strokovnimi ekipami, med drugim z lektorji.

Med šestimi tekmovalnimi predstavami tokrat niso le komedije, po katerih ljubiteljska gledališča največ posegajo. Prva tekmovalna predstava bo drevi komedija Alenke Bole Vrabec Pr' Holzer v režiji Vida Klemenca, s katerim se predstavlja domače Gledališče Toneta Čufarja, za Čufarjeve plakete pa se potegujejo še predstave Svetniki (Loški oder Škofja Loka), Vanja (KUD Zarja Trnovlje - Celje), Terapija (Koroški deželni teater), Kos (KUD Fofite iz Medvod) in Dekameron (Šentjakobsko gledališče Ljubljana).

Letošnji festival, katerega začetek sovpada s 112. obletnico rojstva pesnika, pisatelja in dramatika Toneta Čufarja, se bo ob 17. uri začel z muzejskim večerom Jeseniški dramski igralci - od kod in kam, ob 19. uri bo sledilo polaganje cvetja k spomeniku Toneta Čufarja, ob 19.30 uri pa uradno odprtje Čufarjevih dni.

Mladinski dan in prva koprodukcija

Dve veliki spremembi letošnjih Čufarjevih dni sta petkov mladinski dan in sploh prva koprodukcijska predstava ljubiteljskih gledališč. Predstava Petelinji zajtrk po motivih Ferija Lainščka bo na ogled v spremljevalnem programu festivala tik pred podelitvijo nagrade in plaket prihodnji ponedeljek. Pri predstavi so moči združili igralci jeseniškega in šentjakobskega gledališča. Kot je za 2. jutranjo radijsko kroniko poročala Romana Erjavec, je direktorica jeseniškega gledališča Branka Smole dejala, da je to "mogoče začetek mreženja in sodelovanja ljubiteljskih gledališč, da bomo odprli več vrat in odrov, da bomo rešili več problemov." Tovrstno sodelovanje pozitivno ocenjuje tudi Branimir Lešnjak - Gojc, ki se podpisuje pod režijo predstave. "Žabarji in Gorenjci so perfektno skupaj zafunkcionirali, prav neverjetno, že v smislu jezika, kako se razumejo. Neka kemija se je zgodila."

Začetek Čufarjevih dnevov sega 30 let nazaj, ko so je srečalo pet ljubiteljskih gledališč, leta 2001 pa je srečanje preraslo v festival, na katero se vsako leto prijavi vrsta ljubiteljskih gledališč, še pravi direktorica jeseniškega gledališča.

K. T., Jesenice