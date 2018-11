Predstava Gospodarji temelji na motivih romana Gospodar muh Williama Goldinga, ki predstavlja otroke, ki se znajdejo v "odrasli" situaciji. Foto: Neža Oblak/Gledališče Glej Igra Goli pianist ali mala nočna muzika je črna komedija, v kateri avtorja zanima teror, ki se poraja iz "psihopatologije vsakdanjosti". Foto: Aljaž Hafner/Loški oder Dodaj v

Čufarjevi dnevi: žanrsko pester izbor kakovostnih in celovitih predstav

Festival slovenskih in zamejskih ljubiteljskih gledališč

14. november 2018 ob 09:42

Jesenice - MMC RTV SLO, STA

Z uvodnima predstavama Gospodarji in Goli pianist se bodo danes v Gledališču Toneta Čufarja na Jesenicah začeli 31. Čufarjevi dnevi.

Tradicionalni festival slovenskih in zamejskih ljubiteljskih gledališč bo do 22. novembra ponudil osem tekmovalnih, šest mladinskih in eno spremljevalno predstavo.

Program festivala se bo začel z mladinskim programom, v katerem bo ob 11.00 nastopilo ljubljansko Gledališče Glej s predstavo po motivih Goldingovega Gospodarja muh. Ob 19.00 bo ob 113. obletnici rojstva pisatelja Toneta Čufarja sledilo polaganje cvetja k njegovemu spomeniku na Čufarjevem trgu. Nato bo steklo uradno odprtje festivala s prvo tekmovalno predstavo, in sicer se bo Loški oder predstavil z Golim pianistom Matjaža Zupančiča.

Predstave za festival je letos med 28 prijavljenimi izbral selektor Iztok Valič. Kot je poudaril, je izbral predvsem tiste, ki po vseh gledaliških elementih dosegajo kakovost in celovitost. Vesel je ljubiteljskih gledališč, ki uprizarjajo nove tekste. Moti pa ga, da nekatere igralske skupine ne skrbijo za svoj razvoj, temveč se v želji hitre zabave odločajo za že stokrat preigrane tekste, za katere so prepričani, da bodo osvojili publiko.

V letošnjem programu festivala si bo mogoče ogledati drame in komedije, pa tudi kombinacijo dram in komedij, komedijo absurda, erotično igro in glasbeno lutkovno predstavo. Poleg osmih tekmovalnih bo na ogled šest mladinskih predstav in prav ta del festivala se krepi, mu daje novo vizijo in zagotavlja prihodnost, je prepričana direktorica jeseniškega gledališča Branka Smole.

V spremljevalnem programu bo festival ponudil fotografsko razstavo o minulih Čufarjevih dnevih, ki jo je pripravil domači fotoklub. Zaključno slovesnost s podelitvijo Čufarjevih plaket in nagrade za mlade gledališčnike pa bo 22. novembra pospremila nova premiera domačega gledališča Za zmeraj!, ki sta jo ustvarila Gregor Čušin in Nataša V. Trseglav.

A. K.