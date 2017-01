Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Benedicta Cumberbatcha poznamo po filmih Igra imitacije, Zvezdne steze: V temo, Hobit: Smaugova pušča, Pokora, 12 let suženj, Doctor Strange in drugih. Foto: Reuters Predprodaja je podrla rekorde. "Cumberbi*ches" (tako si pač pravijo njegove oboževalke) bodo s cviljenjem oskrunile institucijo gledališča, so številni vili roke že pred premiero - pa menda potem ni bilo večjih incidentov. Foto: The Barbican Pri The Daily Mail so bili nad Hamletom navdušeni, češ da je bil igralec "naelektren" v vlogi, ki se je raztezala od "prebliskov iskreno duhovite komedije pa do srce parajoče tragedije". Pet zvezdic, pravijo. Foto: Cineplexx Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Cumberbatch kot Hamlet: z londonskega odra v živo v slovenske kinematografe

Najtežje pričakovana predstava lanske sezone v Veliki Britaniji

14. januar 2017 ob 14:55

Kranj - MMC RTV SLO

Program prireditev ob 400. obletnici smrti Williama Shakespeara bo British Council v Sloveniji sklenil s projekcijo tragedije Hamlet, v kateri v vlogi danskega princa nastopi britanski zvezdnik Benedict Cumberbatch. Novi Hamlet je bil lani daleč najbolj "vroča" produkcija na britanskih odrih.

Shakespearova tragedija bo na ogled samo v nedeljo ob 17.00 v vseh Cineplexxovih kinematografih - torej v Celju, Kranju, Kopru, Mariboru in Novem mestu.

Tako bo v omenjenih kinematografih britanski National Theatre Live ponudil gledališko predstavo, ki je nastala v režiji Lyndsey Turner in v produkciji gledališke hiše Sonia Friedman Productions.

Častihlepnost, umor in blaznost

"Medtem ko se država oborožuje za vojno, se trgajo odnosi v družini. Prisiljen v maščevanje svojega očeta, vendar ohromljen zaradi naloge, ki ga čaka, Hamlet besni proti neverjetnosti svoje zmote, kar grozi tako njegovemu razumu kot tudi varnosti njegove dežele," je med drugim zapisano v velikopoteznem napovedniku Shakespearovega dela.

Kako so Cumberbatcha ocenili kritiki?

O tem, kako se je v kompleksni vlogi odrezal igralec z dvema oskarjevskima nominacijama, so bila lani mnenja zelo različna: medtem ko je Daily Mail predstavi prilepil vseh pet zvezdic, ji je veliko prestižnejši The Times naklonil le dve in jo ozmerjal kot "Hamleta za otroke, ki so zrasli ob Moulin Rougeu".

The Telegraph v svoji recenziji razkrije, da se slavni monolog "biti ali ne biti" zgodi že na samem začetku. Cumberbatch v svoji vlogi "preseneti in dominira", piše, režiserka Lyndsey Turner pa je poustvarila "razkošnega, epskega Hamleta". Kritičarka The Timesa pa je bila veliko manj navdušena: predstavo odpiše kot "produkcijo, narejeno zgolj in samo za 'Cumberjeve' oboževalce". Pohvali sicer protagonistovo energijo, a se ji zdi, da mu manjka subtilnosti. Začetek predstave se ji zdi grozen - "gola gledališka samovšečnost".

Cumberbatchev največji adut je v tem, da zna "poiskati smeh na nepričakovanih mestih", piše Radio Times, ki predstavo oceni kot "najbolj duhovito različico tragedije, kar jih boste kdaj videli".

Britanci so proslavljali vse leto

British Council in kampanja Great Britain sta v letu 2016 pripravila program Shakespeare Lives, s katerim sta zaznamovala 400. obletnico smrti Williama Shakespeara. S programom bi se radi poklonili Shakespearovemu opusu in njegovemu vplivu na kulturo, izobraževanje in družbo.

Tudi Slovenci nismo spregledali jubileja

Program, ki je potekal vse leto, je milijone ljudi v več kot 140 državah vabil k sodelovanju na dogodkih, pa tudi prek digitalnih kanalov. V Sloveniji so praznovanje začeli februarja s filmskim festivalom v Cankarjevem domu.

Projekcija predstave je obenem tudi del letošnjega praznovanja 25. obletnice odnosov med Veliko Britanijo in Slovenijo. V Sloveniji so namreč pisarno British Councila odprli leta 1992, so sporočili z inštituta.

A. J.