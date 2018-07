Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Koncertni večer bi sprva moral potekati na koprskem Titovem trgu, a so lokacijo spremenili zaradi nestanovitnega vremena (na fotografiji dvorana sv. Frančiška). Foto: Mestna občina Koper Gioachino Rossini (1792–1868). Foto: Wikipedia Sorodne novice Operna zvezda Diana Damrau na ljubljanski postojanki turneje Dodaj v

Drevi koprski operni večer v znamenju velikega Rossinija

Mineva 150 let od skladateljeve smrti

22. julij 2018 ob 15:38

Koper - MMC RTV SLO, STA

Dvorana Frančiška Asiškega v Kopru bo nocoj gostila videmsko društvo Filarmonia, ki se vrača s projektom Tespisov voz, ki je posvečen velikemu italijanskemu opernemu skladatelju Gioachinu Rossiniju.

Na opernem večeru z naslovom Rossini! Rossini! Bravo, bravissimo! bodo izvedli arije in instrumentalne skladbe iz najbolj znanih Rossinijevih del, od Seviljskega brivca in Pepelke do Wilhelma Tella.

Koprsko občinstvo bo verjetno znalo ceniti tudi arijo iz Beneške regate z besedilom v beneškem narečju, je na nedavni predstavitvi dogodka pojasnil snovalec projekta Tespisov voz, maestro Alfredo Barchi. V pevski zasedbi bodo mladi izvajalci iz več držav, med njimi tudi domačin, Pirančan Neven Stepanov.

Glasbeni svet letos zaznamuje 150. obletnico smrti velikega opernega skladatelja Gioachina Rossinija.

Opero poskušajo približati množicam

Namen projekta je opero približati čim širšemu krogu poslušalcev, v prvi vrsti mladim. Barchi opaža, da na njihove koncerte zahaja veliko mladih, so pa tudi takšni, ki združujejo obisk opere s turističnimi ogledi.

Rossini je v 19. stoletju ponesel ime Italije v svet in je bil skupaj z Napoleonom najpopularnejša osebnost svoje dobe. Gioacchino Rossini (1792–1868) je napisal kar 39 oper.

Koncertni večer bi sprva moral potekati na Titovem trgu, a so lokacijo spremenili zaradi nestanovitnega vremena.

G. K.