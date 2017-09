Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Erazem in potepuh v ospredje postavlja osamljenega dečka, ki si nadvse želi toplino doma in ljubezen bližnjih. Foto: Uroš Hočevar / SLG Celje Blaž Dolenc, Branko Završan, Jagoda, Minca Lorenci, Manca Ogorevc, Igor Sancin, David Čeh, Rastko Krošl in Mario Šelih. Foto: Uroš Hočevar / SLG Celje Dodaj v

Erazem in potepuh – napeta detektivka o iskanju ljubezni

Premiera v SLG Celje

22. september 2017 ob 17:14

Celje - MMC RTV SLO, STA

V Slovenskem gledališču Celje so za najmlajše obiskovalce na oder postavili ganljivo klasiko Astrid Lindgren o osamljenem dečku, ki si želi ljubezni družine in prijateljev. Predstavo Erazem in potepuh, ki jo je na oder postavila Ajda Valcl, premierno uprizarjajo drevi ob 18.00.

Zgodba, ki je v izvirniku izšla leta 1956, slovenski bralci pa so prevod dočakali štiri leta pozneje - pred leti je na RTV Slovenija doživela tudi igrano nadaljevanko v petih dejanjih -, pripoveduje o devetletnem Erazmu, ki nima ne družine ne toplega doma, zato živi v sirotišnici, in o potepuhu Oskarju.

Erazem, ki ga v sirotišnici nenehno krega in zmerja gospodična Kraguljevka, hrepeni po toplem domu in ljubeči družini. Potem ko vsakič znova zaman upa, da so obiskovalci sirotišnice njegovi bodoči starši, nekega dne pobegne iz sirotišnice, med svojim begom oziroma iskanje boljšega jutri pa naleti na potepuha Oskarja. Spoprijateljita se ter, ob preživljanju s petjem in sekanjem drv, preživita nekaj nenavadnih, nevarnih pa tudi zanimivih dogodivščin. Posebej napeto je, ko razkrinkata velika tatova Lifa in Liandra.

Zgodba o hrepenenju po pripadnosti

Švedska mladinska pisateljica večno, ki je svoje knjige namenjala otrokom v tolažbo in zabavo, obenem pa upala, da bodo njene knjige prispevale k bolj zavzetemu odnosu do otrok, je v Erazmu in potepuhu v ospredje postavila pomen ljubezni, pripadnosti in družini, to temeljno sporočilo pa spletla v napeto detektivsko zgodbo o dogodivščinah Erazma in Oskarja.

V celjskem gledališču njune dogodivščine uprizarjajo Blaž Dolenc, Branko Završan, Jagoda, Minca Lorenci, Manca Ogorevc, Igor Sancin, David Čeh, Rastko Krošl in Mario Šelih. Dramatizacijo podpisuje Staffan Götestam, avtorja songov sta Astrid Lindgren in Staffan Götestam. Prevajalec je bil Darko Čuden, avtorica priredbe songov Ana Duša, dramaturginja je bila Tina Kosi, scenografija pa je delo Mateje Kapun.

M. K.