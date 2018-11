Festivalsko dogajanje bo v večji meri potekalo v Stari mestni elektrarni, prav pa tudi na Metelkovi in v Kranju. Foto: Gregor Gobec V petek bo v Menzi pri koritu na ogled nočna lutkovno-improvizacijska poslastica naslovom Lutke in cigareti češkega umetnika Ladislava Karde. Foto: Gregor Gobec Do nedelje bodo na 14. Golem odru svoje projekte predstavili performerji iz Češke, Finske, Francije, Kanade, Nemčije in Slovenije. Foto: Gregor Gobec Dodaj v

Jaz, ovojnica in druge predstave, ki jih prinaša 14. Goli oder

Deveterica predstav v izvedbi performerjev iz šestih držav

21. november 2018 ob 20:39

Ljubljana/Kranj - MMC RTV SLO, STA

Letošnji mednarodni festival improvizacijskega gledališča Goli oder poteka na temo stika - stika med performerji, stika med opazujočimi in nastopajočimi ali preprosto stika med življenji, ki so jih do te točke v času in prostoru izoblikovale različne zgodovinske, družbene in osebne preteklosti.

14. Goli oder prinaša devet predstav v izvedbi performerjev iz šestih držav: Češke, Finske, Francije, Kanade, Nemčije in Slovenije.

Letošnji dogodek je v Stari mestni elektrarni v Ljubljani odprla mednarodna improvizacijska zasedba iz šestih držav pod taktirko režiserja Matthieuja Loosa s predstavo Jaz, ovojnica. Gre za razvoj zamisli in pristopov, ki so nastajali v okviru festivala Our Lives marca v Berlinu ob predstavi 28, kjer se je na odru srečalo 28 performerjev iz 28 držav Evropske unije. "Če so si želeli ali pa ne, so na sebi nosili ozadja in predstavništva držav, od koder prihajajo - včasih so to lahko zapeljali v veliko praznovanje raznolikosti, spet drugič so poskušali ubežati nalepki in preprosto vzpostaviti stik s sočlovekom," so organizaotrji festivala zapisali o predstavi.

Jutri bosta v prav tako v Stari mestni elektrarni sledili predstava Michaele Puchalkove Otroštvo v spominih in projekt priznanega gledališkega umetnika Leeja Whitea Tvojih 15 minut.

V petek bo v Stari mestni elektrarni na ogled premična predstava Christopha Jungmanna z naslovom Tukaj lahko vidite, sledila pa ji bo improvizacijska predstava, ki se posveča gibalnim povezavam in muzikaličnosti Čakačaka. Podpisuje jo več ustvarjalcev, in sicer Alenka Marinič, Hannu Risku, Julie Doyelle in Matthieu Loos. Večer se bo sklenil v Menzi pri Koritu z nočnim lutkovno-improvizacijskim projektom Lutke in cigareti češkega umetnika Ladislava Karde.

V soboto pa se bo dogajanje preselilo v Kranj, kjer bosta na ogled predstava Z vdanostjo in lepimi pozdravi, pod katero se podpisujejo Hannu Risku, Lee White, Maja Dekleva Lapajne, in impro pevskim večer. V nedeljo se improvizatorji selijo v Staro mestno elektrarno, kjer bo mogoče videti predstavo Maje Dekleva Lapajne Zadnja želja.

Festival organizirajo Kolektiv Narobov, Zavod Federacija ter Družina umetnosti Narobov, koproducenti pa so Zavod Bunker, KUD Kiks in Društvo Impro.

M. K.