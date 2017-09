Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Predstavo si je režiser Jure Novak zamislil kot gledališki koncert: v živo odigrani in odpeti songi so umeščeni v vizualno močan narativ, ki ga igralci s pomočjo video tehnike prav tako izvajajo v živo. Foto: SMG / Sandi Fišer V SMG upajo, da bo predstava nagovorila tako odrasle kot tudi mladino. Foto: SMG Dodaj v

Ko se zverinjak Svetlane Makarovič znajde pred bodečo žico

V SMG koncertna uprizoritev Pasja procesija po pesmih Svetlane Makarovič

24. september 2017 ob 11:31

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Številne generacije staršev in otrok so odraščali ob pesmih Svetlane Makarovič, katerih osrednje teme so drugačnost, drugost in tujost. In to so teme, ki znova postajajo vse pomembnejše. Skladbe, ki bodo otrokom približale tudi temnejše plati sveta, so bile ogrodje za Pasjo procesijo, novo predstavo Slovenskega mladinskega gledališča.

V Slovenskem mladinskem gledališču bo ob 17.00 premiera koncertne uprizoritve izbora pesmi za otroke Svetlane Makarovič, naslovljene Pasja procesija. Pesmi v uprizoritvi v režiji Jureta Novaka so povezane v pripoved, ki "otrokom približa tudi neprijetne plati sveta okoli nas in spodbuja premislek o povezovanju in sprejemanju drugačnosti".

V Pasji procesiji se domače živali in živali z juga srečajo na dveh straneh žice. Sumničavo se motrijo. Začnejo se porajati vprašanja: Kam je izginila kokoš? Bo kakadu rešil dan? Potrebuje slon nujno medicinsko obravnavo? in Kaj natanko počno slinarji v prostem času?

Otroške pesmi Svetlane Makarovič bodo v sodobnih aranžmajih Uroša Buha prepevali igralci Damjana Černe, Anja Novak, Ivan Peternelj in Blaž Šef. Na odru bodo tudi glasbeniki. Poleg kitarista in pevca Buha še Jošt Drašler (kontrabas, bas kitara), Vid Drašler (bobni, tolkala, zvočila), Tadej Drobne (saksofon), Rok Šinkovec (klaviature, harmonika, glas) in Matjaž Ugovšek (kitara, glas).

Režijo predstave podpisuje Novak, sicer tudi performer, pisec in prevajalec. Pri svojem delu se je že srečal s Svetlano Makarovič, saj je režiral predstavo za osnovnošolce o sprejemanju drugačnosti Pekarna Mišmaš, prav tako pa je že režiral v SMG - performans Ministrica, ki je odprl 6. festival Prelet ter predstavo Sokrat, Slavoj in sofisti, avtorski projekt o osebnem političnem angažmaju.

Pasja procesija je nastala v sodelovanju s Centrom urbane kulture Kino Šiška, kjer so jo premierno uprizorili že 8. februarja v sklopu festivala Bobri. Ko je SMG Novaku ponudilo priložnost nagovoriti otroke in mladino na Bobrih, največjem slovenskem mladinskem festivalu, se je režiser odločil nasloviti aktualno problematiko migracij in tujčevstva. Vselej družbeno kritična besedila Svetlane Makarovič so se mu takorekoč ponudila sama.

"Ker je šlo v prvi vrsti za glasbeno uprizoritev, sem najprej k sodelovanju povabil svojega rednega sodelavca Buha, odličnega glasbenika in multiinstrumentalista, ta pa je sestavil zvezdniško glasbeno zasedbo. Ansambel SMG ima kar nekaj odličnih vokalistov in interpretov, tako da odločitev za zasedbo ni bila težka, ko pa je koncept zahteval še animacijo miniatur, sem k sodelovanju povabil večkrat nagrajenega animatorja Leona Vidmarja," je pojasnil režiser.

V živo odigrane in odpete songe so ustvarjalci umestili v preprost, jasen, zabaven in vizualno močan narativ, ki ga igralci s pomočjo video tehnike prav tako izvajajo v živo.

"Mislim, da predstava enako suvereno komunicira z otroki in mladino, ki bodo morda pesmi šele spoznavali, kot z odraslimi, ki si bodo znane napeve v domiselnih novih aranžmajih mrmrali še naslednje jutro," je sklenil Novak.

V SMG bo prva ponovitev na sporedu 15. oktobra.

A. J.