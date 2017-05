Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Slavnostno sezono je nacionalno gledališče razgrnilo s celodnevnim praznovanjem. Najprej z dnevom odprtih vrat, na katerem so obiskovalci, predvsem otroci, lahko spoznali poklice, povezane z gledališčem, nato z brezplačnim koncertom posebej za to priložnost sestavljene skupine D Drams. Foto: Borut Živulović/Bobo Za to priložnost so igralci Drame sestavili skupine D Drams; Bojan Emeršič na bobnih, Jurij Zrnec na kitari, Matic Rozman na bas kitari, Joži Šalej na klaviaturah in Klemen Slakonja kot vokalist so pripravili koncert za vse generacije Foto: Borut Živulović/Bobo Ima precej nezainteresirane starše, ki jih je treba ves čas prepričevati, da je umetnost in z njo tudi gledališče predpogoj za kakovostno družbeno okolje in da se bogastva ne meri izključno po debelini denarnice. In ima dušebrižnike, Govekarje, ki pravijo, kaj bo naš narod z umetnostjo, naj se rajši dobro zabava. Igor Samobor Kot gosta sta se D Dramsom na odru pridružila še Nina Valič, ki je igrala tudi flavto, in Jernej Šugman. Foto: Borut Živulović/Bobo Vsa besedila slavnostne sezone so slovenska. To je mogoče največja, najbolj drzna, a tudi najbolj prava odločitev. Igor Samobor Srebrnik, namenjen zbiranju sredstev, ki bodo socialno ogroženim otrokom omogočila obisk gledališča, je oblikovala Danijela Grgić. Foto: Danijela Grgić VIDEO Ljubljanska Drama odprla... Sorodne novice Spoznajte D Drams – skupino, v kateri pojejo Zrnec, Slakonja, Emeršič in Rozman Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Koliko podjetij se ponaša s sloganom 'od leta 1867': Ljubljanska Drama predstavila slavnostno sezono

Naslednja velika koprodukcija: Pohujšanje v dolini šentflorjanski

20. maj 2017 ob 13:36

Ljubljana - MMC RTV SLO

S koncertom skupine D Drams, ustvarjene samo za to priložnost, so pred ploščadjo Drame, v sproščeno 'terasnem' vzdušju, predstavili repertoar prihajajoče sezone in počastili 150-letnico začetkov slovenskega narodnega gledališča. V slavnostni sezoni na oder postavljajo samo slovenska besedila.

Joži Šalej, Klemen Slakonja, Jurij Zrnec, Bojan Emeršič in Matic Rozman so – z intermezzi ravnatelja SNG Drame Igorja Samoborja, namenjenimi predstavitvi sezone 2017/18 – na ploščadi pred Dramo, s koncertom za vse generacije, evergreeenom slovenskih in tujih skladb, spremenili predstavitev sezone, v sproščen in zabaven dogodek, ki je bil hkrati tudi neke vrste praznovanje rojstnega dne Drame. Prihajajoča sezona je posvečena 150-letnici Dramatičnega društva in 100-letnici smrti Ivana Cankarja, ki jo bo zaznamovala tudi ponovna koprodukcija SNG Drame, MGL-ja in Cankarjevega doma, predstava Pohujšanje v dolini šentflorjanski v režiji Eduarda Milerja, ki bo na ogled od januarja 2018 dalje.

Močna volja in ponos

Igor Samobor je obletnico Dramatičnega društva, ki je posadilo seme prihodnjemu profesionalnemu gledališču, navedel kot pravi razlog za praznovanje. "Koliko podjetij v Sloveniji se lahko ponaša s sloganom 'od leta 1867'", se je vprašal. Snovalci društva po njegovih besedah v resnici niso imeli ničesar, ne iger ne ansambla niti finančnih sredstev ter prostorov: "Imeli so samo močno voljo in ponos."

Stoletje in pol zatem ima slovensko gledališče, kot je dejal, skorajda identične težave: "Ima precej nezainteresirane starše, ki jih je treba ves čas prepričevati, da je umetnost in z njo tudi gledališče predpogoj za kakovostno družbeno okolje in da se bogastva ne meri izključno po debelini denarnice. In ima dušebrižnike, Govekarje, ki pravijo, kaj bo naš narod z umetnostjo, naj se rajši dobro zabava." Ali se gledališče sploh izplača, komu je sploh namenjeno, so ljudje zreli za umetnost in kakšen je dobiček, če sploh je, so vprašanja, ki nam po Samoborjevih besedah tudi danes niso tuja. Prepričan pa je, da se "pravljica o gledališču" še ne bo tako hitro končala. "Vsa besedila slavnostne sezone so slovenska. To je mogoče največja, najbolj drzna, a tudi najbolj prava odločitev," je še poudaril Samobor.

Dobrodelni srebrnik

Ob slavnostni sezoni je SNG Drama izdala tudi simbolnih 1867 srebrnikov, ki jih je oblikovala Danijela Grgić, zbrana sredstva iz prodaje srebrnikov, pa bodo namenjena otrokom in mladostnikom iz socialno ogroženih družin, ki si ne morejo privoščiti obiskovanja gledališča.

Slavnostna sezona in slovenski avtorji

Osrednje vprašanje, ki so si ga pri zasnovi slavnostne sezone zastavljali je bilo kako najbolje počastiti razlog praznovanja. Prav zato so se odločili za samo slovenske avtorje, mednje pa uvrstili Antona Tomaža Linharta in Ivana Cankarja, brez katerih si današnjega gledališča ni mogoče predstavljati. Okvir sezone tako predstavlja troje besedil; Hlapci, Županova Micka in Ta veseli dan ali Matiček se ženi, tem ob bok so postavili še besedili Mileta Koruna in Dušana Jovanovića, ter uprizoritev Tavčarjeve Visoške kronike.

Sezono bodo na Velikem odru začeli Cankarjevi Hlapci, v režiji Janeza Pipana, ki predstavlja paradigmatično besedilo, s katerim označujemo politične razmere in odnos do oblasti. Sledila bo premiera celovečerne enodejanke Dušana Jovanovića Zid, jezero v režiji Miloša Lolića, ki je o njej zapisal, da je nadrealna drama iz soseščine, vendar iz države pred razpadom, pred popolnim zlomom (drama je bila prvič uprizorjena leta 1989). Decembra bo v režiji Matjaža Zupančiča na ogled praizvedba nove drame Mileta Koruna Sveti mož s podnaslovom postmeščanski igrokaz. Sledila bo odrska priredba Visoške kronike v režiji Jerneja Lorencija, konec januarja bo v Cankarjevem domu na ogled že omenjena koprodukcija Pohujšanje v dolini šentflorjanski, ki, kot je zapisano v programski knjižici, razpira ključne probleme slovenstva in postavlja slovensko dramatiko v sam vrh svotvne dramatike z začetka 20. stoletja. Sezono bo na velikem odru zaključila komedija Ta veseli dan ali Matiček se ženi v režiji Janusza Kice.

Program tudi za najmlajše in natečaj za najstnike

V Mali drami pa bodo na ogled: Županova Micka v režiji Luke Martina Škofa, Barbara Pia Jenič bo po motivih Aldousa Huxleyja priredila Krasni novi svet, Jan Krmelj bo režiral Jesihove Grenke sadeže pravice, Tin Grabnar pa bo na oder postavil kabaret po motivih Prekletih kadilcev Svetlane Makarovič.

Za najmlajše načrtujejo dogodivščine Petra Klepca v postavitvi Maje Sever, v sodelovanju s študenti gledališke akademije pa bodo uprizorjene Solzice po Prežihovem Vorancu v režiji Doriana Šilca Petka.

V okviru Mlade Drame in kluba Najst pa pripravljajo natečaj za krajše dramsko besedilo; vse stare od 9 do 15 let vabijo k pisanju krajših dramskih besedil, ki temeljijo na njhovih lastnih izkušnjah. Poleg tega pa najstnikom nudijo tudi klub Najst in klub Hamlet, ki vsak na svoj način ponujata pogovore ob uprizoritvah in o gledališču.

V koncertnem ciklu Drama akustika se bo zvrstili Orleki, Zmelkoow, Damir Avdić, Damir Imamović, Severa Gjurin, Iztok Mlakar, Bossa de novo in Rudi Bučar ter za najmlajše Maček Muri z Neco Falk.

Lejla Švabič