Spoznajte D Drams – skupino, v kateri pojejo Zrnec, Slakonja, Emeršič in Rozman

Koncert ob predstavitvi nove sezone

19. maj 2017 ob 17:41

Ljubljana - MMC RTV SLO

Gledališke hiše se počasi poslavljajo od iztekajočih se sezon, obenem pa že pogledujejo proti repertoarju, ki bo sledil jeseni. V ljubljanski Drami se ob tej priložnosti za večer selijo iz notranjosti gledališča na ploščad pred stavbo, kjer bo nastopila za to priložnost nastala skupina D Drams.

V D Drams so Jurij Zrnec, Bojan Emeršič, Klemen Slakonja in Matija Rozman ter pianist Jože Šalej. na ploščadi pred stavbo ljubljanske Drame bodo nastopili danes ob 20.00, kako se bodo odrezali, pa lahko preverite neposrednem prenosu na MMC-jevi Facebook strani.

Dogodku, ki so si ga v gledališki hiši so si večer zamislili kot virtuozno-dramurozni glasbeni pogled v novo gledališko leto, bodo prisostvovali tudi člani igralskega ansambla Drame. Že v dopoldanskih urah pa so v Drami odprli vrata obiskovalcem in jim omogočili, da se pobližje srečajo z gledališkim poklicem in zaodrjem.

Slab teden do 4. Drama Festivala

V Drami se bodo od sezone že četrtič prihodnji teden poslovili z zdaj že tradicionalnim Drama Festivalom. Na tem se bo zvrstilo sedem predstav sezone in več spremljevalnih dogodkov. Raznolike gledališke poetike, ki jih smelo raziskujejo predstave gledališč iz Brna, Bratislave, s Cetinja in iz Zagreba, bodo dopolnile tri odmevne uprizoritve s slovenskih odrov. Pripravljajo tudi dve okrogli mizi o poslanstvu nacionalnih gledališč v luči različnih kulturnih modelov in gledališki obravnavi tranzicije iz socializma v kapitalizem. Program festivala obljublja tudi pogovore po predstavah in dva koncerta. Festival se bo v četrtek, 25. maja, odprl s predstavo z gostujočo uprizoritvijo Ibsenove Gospe z morja v izvedbi gledališča Národni divadlo Brno.

Celoten program Drama Festivala najdete tukaj.

O dramatiki in tranziciji

Festival se bo sklenil 31. maja, ko se bodo pogovarjali na temo Dramatika in tranzicija. Osrednji gost pogovora o dramah, priredbah in besedilnih predlogah, ki v središče svojega zanimanja postavljajo tranzicijo iz socializma v kapitalizem v vsej družbeno-politični in osebni razslojenosti, bo dramatik Pavol Weiss. Sklepni večer je rezerviran za gledališče Slovenské národné divadlo iz Bratislave. V krstni uprizoritvi distopične drame Pavola Weissa Iz življenja človeštva v režiji uveljavljenega bosanskega režiserja Dina Mustafića gledamo uporniška mladeniča ki se počasi razvijeta v predstavnika diametralno nasprotnih polov.

M. K.