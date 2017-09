Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Predstava Nekje drugje je v Zagrebu prejela posebno nagrado strokovne žirije za uspešno kombinacijo lutkarskega načina razmišljanja in uporabe sodobne tehnologije pri realizaciji teme predstave. Foto: Jaka Varmuž/LGL Lutkovna miniaturka Turlututu režiserja Matije Solceta pa je na lutkovnem festivalu v Omsku v Rusiji prejela posebno nagrado za izvirno vključevanje otrok v svet gledališča. Foto: Urška Boljkovac/LGL Sorodne novice Ker ni tako hudo, če si majhen in boječ Dodaj v

Ljubljanski lutkarji bogatejši za dve nagradi

Nagrajeni v Zagrebu in Omsku

30. september 2017 ob 18:02

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Ljubljanski lutkarji se z dveh gostovanj vračajo bogatejši za ravno toliko priznanj. Na 50. mednarodnem lutkovnem festivalu PIF v Zagrebu so nagrado domov prinesli ustvarjalci predstave Nekje drugje , ki jo je na oder Lutkovjnega gledališča Ljubljanskega postavil Tin Grabnar, na lutkovnem festivalu v ruskem mestu Omsk pa je bila uspešna predstava Turlututu režiserja Matije Solceta.

Na nedavno končanem 50. mednarodnem lutkovnem festivalu PIF v Zagrebu so predstavo Nekje drugje, ki jo podpisujejo Zala Dobovšek, Nina Šorak, Tin Grabnar in Asja Kahrimanović Babnik, nagradili s posebno nagrado žirije za uspešno kombinacijo lutkarskega načina razmišljanja in uporabe sodobne tehnologije pri realizaciji teme predstave.

O deklici, ki se znajde v osrčju vojne

Predstava, ko so jo premierno uprizorili maja, na povsem nov tehnološki način prepleta klasično lutkovno animacijo s prostorsko video projekcijo in stop motion kredno animacijo. Posebnost predstave je tudi obravnava vojne in pregnanstva skozi oči deklice Mine. Govori namreč o deklici, ki se znajde v osrčju vojne.

Gledalci skozi njene oči spremljajo spreminjajoče se mesto, polno grozot, nasilja, strahu, a tudi upanja. Mesto preletavajo grozeča letala, ulice so izpraznjene, hrane na policah v trgovini ni več, šola je zaprta, vsake toliko pa se blizu zaslišijo streli, deklica pa želi nekam drugam, daleč stran od vojnih grozot, v deželo, kjer bi ji lahko bilo lepše.

Za izvirno vključevanje otrok v svet gledališča

Lutkovna miniaturka Turlututu režiserja Matije Solceta je v Omsku prejela posebno nagrado za izvirno vključevanje otrok v svet gledališča. Nastala je leta 2013 v koprodukciji s Centre de Creations pour l'Enfance Tinqueux v Franciji na podlagi slikanice priznanega francoskega ilustratorja in avtorja Herveja Tulleja.

Turlututu je živahen, dinamičen, navihan in prisrčen lik, ki iz slikanice prestopi na oder in se takoj izgubi. Gledalci se znajdejo v domišljijskem svetu, kjer se začnejo dogajati čudežne gledališke stvari. Otroci so kot aktivni akterji vključeni v predstavo, v kateri z režijskimi, interpretacijskimi in tehničnimi domislicami zaživi lutkovnost v vsej svoji razsežnosti.

