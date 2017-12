Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! V predstavi nastopajo Irena Tomažin Zagoričnik, Adriana Josipović, Nika Rozman in Nataša Živković. Foto: Nada Žgank Dodaj v

Mes(t)o glasu raziskuje odnos med telesom, glasom in prostorom

Predstava bo na sporedu še jutri

7. december 2017 ob 13:47

Ljubljana - MMC RTV SLO

Mes(t)o glasu je naslov predstave Irene Tomažin Zagoričnik, ki v njej s še tremi ustvarjalkami raziskuje mnogotere izvore glasu, njegove mesenosti, materialnosti in duhovnosti, njegovega pomena in mesta v vsakdanjem življenju.

Predstava, ki bo danes in jutri na ogled v Stari mestni elektrarni, je nastala v produkciji Emanat in koprodukciji zavoda Sploh. Gre za nadaljevanje raziskovanja odnos med telesom, glasom in prostorom. Poleg avtorice koncepta nastopajo še Adriana Josipović, Nika Rozman in Nataša Živković, dramaturginja je Barbara Korun.

Kako dopustiti, da se zgodi glas kot oživljanje in prisluškovanje mnogoteremu zvočnemu prostoru znotraj in zunaj posameznega in skupnega telesa? Telesa, ki posluša in rezonira s slišanim. Glas je včasih otipljiv in neposredno vstopa v telo, bližina tega mesta pa nam je zaradi pozabe in odtujitve naše najbolj mesene notranjosti čudno tuja, so zapisali na spletni strani Bunkerja.

Irena Tomažin Zagoričnik je doslej ustvarila šest avtorskih predstav: plesni prvenec Hitchickove metamorfoze (2001), solo Kaprica (2005), remake predstave Kaprica (S)pozaba kaprice (2006), Kot kaplja dežja v usta molka (2008), Splet okoliščin (2010), solistično predstavo Okus tišine vedno odmeva (2012), avdio-video instalacijo Obrazi glasov/šum (2015) in solo predstavo Telo glasu (2015).

Izdala je tudi dva avtorska albuma Crying Games in Taste of Silence, je članica glasbene skupine Borghesia, s katero je sodelovala pri dveh zgoščenkah And Man Created God in Proti Kapitulaciji, kot soavtorica pa se pojavlja tudi na drugih albumih.

K. T.