Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Anna, ki so jo oboževalci poimenovali La Bellissima (slov. prelepa), je ena izmed zvezd opernega prizorišča, ki je med drugim sodelovala z newyorško, dunajsko in berlinsko opero. Leta 2007 se je znašla na seznamu najvplivnejših 100 ljudi na svetu revije Time. Foto: EPA Peter Gelb, direktor Metropolitanske opere (levo), ob ruskem kolegu Vladimirju Urinu. Poudarila sta, da pri projektu le ne gre za pravo kulturno diplomacijo, češ da ruski in ameriški umetniki - za razliko od hladne vojne - že tako ali tako pogosto sodelujejo. Foto: AP Dodaj v

Metropolitanska opera in Bolšoj teater združita moči (za Ano Netrebko)

Prvo sodelovanje dveh najpomembnejših opernih inštitucij na svetu

11. oktober 2017 ob 08:36

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Moskovski Bolšoj teater in newyorška Metropolitanska opera sta v ponedeljek razkrila prve skupne načrte v zgodovini. Veliki operni hiši in gledališči, med najpomembnejšimi na svetu, ki med seboj še nikoli nista sodelovali, bosta koproducirali tri opere, v vseh pa bo nastopila operna zvezdnica in sopranistka Anna Netrebko.

Gledališka, operna in baletna hiša v središču Moskve ter znamenita operna hiša na Manhattnu bosta koproducirali veliko opero v štirih dejanjih italijanskega skladatelja Giuseppeja Verdija Aida, opero v enem dejanju nemškega skladatelja Richarda Straussa Salome in romantično opero v treh dejanjih nemškega skladatelja Richarda Wagnerja Lohengrin.

Kot sta na skupni novinarski konferenci v ruski prestolnici pojasnila generalna direktorja obeh velikih kulturnih ustanov Vladimir Urin in Peter Gelb, bodo vse tri opere v Moskvi in New Yorku predstavljene med letoma 2019 in 2022.

Kjer politika odpove, morda posreduje umetnost?

Velika kulturna izmenjava med glasbenima težkokategornikoma prihaja v času hladnih političnih odnosov med državama. Gelb in Urin sta, ne da bi se eksplicitno navezala na politiko, ocenila, da je namera o sodelovanju pozitiven korak. "Trdno verjamem, da takšne vrste dogodki omogočajo, da se bolje razumemo med seboj," je dejal Urin, vodja Bolšoj teatra.

Korak čez prepad med velikanoma

Bolšoj teater in Metropolitanska opera med seboj še nista sodelovala, kljub temu da baletna skupina ruskega gledališča že od leta 1959 nastopa v New Yorku. Po drugi strani pa Metropolitanska opera v Rusiji še ni nastopala. Gelb, ki opero Met vodi že 12 let, je ob tem pojasnil, da je bil doslej skeptičen glede koprodukcij, zdaj pa da je naredil izjemo za gledališče "s tako veliko zgodovino".

Moskovsko gledališče je trenutno ujeto v politično obarvan škandal. Medtem ko se pripravlja na uprizoritev baletne predstave o življenju sovjetskega plesalca Rudolfa Nurejeva, ki naj bi bila nared v decembru, je zaradi suma goljufije v hišnem priporu še vedno (prvotni) režiser uprizoritve Kiril Serebrenikov.

A. J.