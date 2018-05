Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 6 glasov Ocenite to novico! Sergej Magnitski je umrl v zaporu v Rusiji, kjer je bil zaprt eno leto brez obtožnice. Foto: AP Mihail Ugarov (na fotografiji z mamo pokojnega Sergeja Magnitskega) je bil soavtor predstave Ura in osemnajst minut, ki je opozarjala na nevarnost spopada z veljaki v Rusiji. Umrl je prvega aprila letos. Foto: AP Dodaj v

Nenadna smrt ruske avtorice protikorupcijske drame

Umrla je Elena Gremina

17. maj 2018 ob 18:37

Moskva - MMC RTV SLO

Umrla je ruska dramatičarka, ki je na oder pripeljala predstavo o življenju in smrti odvetnika in borca proti korupciji Sergeja Magnitskega. Elena Gremina, glasna nasprotnica Putinovega režima, je bila stara 62 let.

Ruski mediji poročajo, da je Elena Gremina umrla kratkih šest tednov po smrti svojega moža, gledališkega režiserja Mihaila Ugarova; za Ugarova je bil v aprilu usoden infarkt.

"Pravkar sem izvedela, pravijo, da je res ... To je za nas še en pretres ... Vse je tako nepričakovano," je v izjavi za tiskovno agencijo Tass komentirala namestnica direktorja gledališča Viktorija Kholodova. "Mihail Ugarov je umrl prvega aprila, zdaj pa še to."

Gledališka predstava Ena ura in osemnajst minut, ki tematizira smrt Magnitskega v zaporu, je bila silno odmevna tako v Rusiji kot tudi v tujini; njena glavna avtorja sta bila prav Gremina in Ugarov.

Odvetnikov sumljivi padec iz četrtega nadstropja

Magnitski je bil zaprt, ker je razkril izjemno razvejan primer državne korupcije; smrti dramatičarke in njenega moža sta samo najnovejši v dolgi vrsti nesreč, ki so doletele številne ljudi v odvetnikovi orbiti. Na primer: družinski odvetnik Magnitskega Nikolaj Gorokov je marca lani padel iz četrtega nadstropja moskovske stolpnice in bil pri tem zelo hudo poškodovan. Mediji so takrat poročali, da naj bi šlo za nesrečo, ker je skušal z vrvjo skozi okno spraviti kopalno kad - a številni so takrat ugibali, da je imel pri padcu "pomoč". Gorokov sam je v intervjuju za NBC izjavil, da niti slučajno ni šlo za nesrečo, da pa iz strahu za lastno življenje noče razkriti podrobnosti.

Razkril afero, umrl v zaporu

"Afera Magnitski", kot so ji rekli, je izbruhnila leta 2007, ko je odvetnik začel razkrivati večplastno utajo davkov v ruskih državnih krogih; vpleteni so bili tudi funkcionarji z notranjega ministrstva. Ko je pisal o kraji 295 milijonov dolarjev, ki naj bi zmanjkali iz državne blagajne, se je leta 2008 znašel za zapahi. Sodišče v Moskvi je leta 2013 odločilo, da je kriv davčne prevare, in to posthumno, saj je Magnitski že leta 2009 umrl kot žrtev nasilja v zaporu.

BBC je takrat poročal, da so borci za človekove pravice po smrti Magnitskega sestavili podatkovno bazo približno šestdesetih ljudi, med njimi tudi zelo visokih funkcionarjev, ki naj bi bili vpleteni v davčno utajo. Razkritja Magnitskega so za seboj potegnila določene sankcije nekaterih vplivnih Rusov v tujini, Rusija pa je odgovorila s prepovedjo posvojitev ruskih otrok v ameriške družine.

A. J.