Patricija Crnkovič drevi v finalu tekmovanja Evrovizijski mladi plesalci

Za nastop izbrala točko Disintegration

16. december 2017 ob 17:04

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Patricija Crnkovič bo na praškem odru na tekmovanju Evrovizijski mladi plesalci zastopala barve Slovenije. Kako uspešna bo, si lahko ogledate nocoj na 2. programu televizije Slovenija.

Evrovizijski mladi plesalci, tekmovanje, ki ga EBU letos prireja petnajstič, predstavlja evropske plesalce, stare od 16 do 21 let. Letošnjega tekmovanja v dvorani Forum kongresnega centra v Pragi se bo udeležilo osem izbranih najboljših mladih plesalcev iz Češke, Malte, Nemčije, Norveške, Poljske, Portugalske, Švedske in Slovenije. Naša 20-letna Patricija Crnkovič je edina med plesalci, ki bo v finalu nastopila drugič. Slovenijo je namreč na tekmovanju za Evrovizijske mlade plesalce zastopala že leta 2013.

Za svoj nastop je naša predstavnica izbrala plesno točko Disintegration, ki jo je koreografirala sama. Plesala bo na skladbo Within the Orderly Life skladatelja Sylvaina Chauveauja. Tudi obleko, minimalistični kostum, primeren stilu plesa "contemporary", za ta veliki nastop si je mlada dama zamislila sama. Z nasveti ji je pomagala kostumografka TV Slovenija Jerneja Jambrek, del kostuma, krilo, pa so ji zašili na naši TV.

Plesalci bodo na tekmovanju najprej odplesali solotočko, nato skupinski ples, ob zaključku pa se bosta v dvoboju pomerila najboljša dva. Zmagovalec dvoboja bo tudi zmagovalec letošnjega tekmovanja Evrovizijski mladi plesalci.

V končni dvoboj tekmovanja Evrovizijski mladi plesalec sta se do zdaj uvrstili dve slovenski plesalki, in sicer leta 2011 v Oslu Petra Zupančič in 2013 v Plznu Staša Tušar.

Mlado plesno zvezdo letošnjega leta bo izbrala mednarodna strokovna žirija – Itzik Galili, koreograf in nekdanji plesalec Bat Sheva Dance Company in Bat Dor Dance Company iz Izraela, Daria Klimentová, ena najbolj znanih in v svetu uveljavljenih čeških primabalerin, in švedska plesalka in koreografka Ambra Succi.

Pot do uspeha

Patricija je končala šolanje na Gimnaziji Bežigrad in Konservatoriju za glasbo in balet v Ljubljani. Zadnji dve leti je študentka na priznani Codarts na Univerzi za umetnost v Rotterdamu na Nizozemskem. Velike mednarodne uspehe je dosegala kot plesalka Plesnega kluba Kazina, kjer je najpogosteje plesala sodobni in džezples. Nastopala je tudi v predstavah Mladega slovenskega baleta (MSB), ki je sodeloval z obema slovenskima operno-baletnima hišama. Najbolj ponosna je na naziv svetovne prvakinje v show plesih solo in džezsolo leta 2014 in zlati medalji na evropskih prvenstvih 2015 in 2016.

Na letošnjem nacionalnem izboru za predstavnika Slovenije na tekmovanju Evrovizijski mladi plesalec 2017 jo je izbrala žirija uglednih slovenskih baletnih in plesnih umetnikov (Maruša Vidmar, Rosana Hribar in Tomaž Rode). Izbor je organiziralo Uredništvo glasbenih in baletnih oddaj TV Slovenija v sodelovanju z DBUS.

Za sodelovanje nacionalne televizije na evrovizijskem tekmovanju skrbi urednica Danica Dolinar, ki bo tudi vodja slovenske delegacije, ob prenosu pa bosta v TV-studiu urednik oddaj Daniel Celarec in kot komentatorka baletna in plesna pedagoginja Tanja Pavlič, ki od zaključka študija baletne pedagogike na Royal Academy of Dance v Londonu na Konservatoriju za glasbo in balet v Ljubljani poučuje balet in sodobne plesne tehnike.

V posnetku spodaj si lahko ogledate slovenski izbor predstavnika oziroma predstavnice za Evrovizijske mlade plesalce.

