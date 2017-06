Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Drevi bo v okviru festivala na plaži v Valdoltri nastopila zasedba Boris Cavazza kvintet. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Primorski poletni festival vabi na pester nabor predstav in koncertov

Vrhunca komedija Barufe in rock opera Jesus Christ Superstar

18. junij 2017 ob 08:14

Koper - MMC RTV SLO

Na 24. Primorskem poletnem festivalu se bo do začetka julija v štirih obalnih mestih, v italijanskih Miljah in hrvaški Puli zvrstilo prek 20 predstav.

Primorski poletni festival, ki se je v soboto začel v Kopru s koncertom Marka Hatlaka&FUNtanga, velja za multikulturnega in tak želi ostati. Še naprej se trudi ohranjati tudi kakovost in ambientalnost. "Letošnje leto je festival med svoje vrste povabil tudi film, veliko je tudi različnih glasbenih žanrov. Koncept festivala je ostal isti, da prihajajo sem gledališke predstave iz držav nekdanje Jugoslavije, iz Italije, ampak festival je skozi leta izgubljal. Mi ga počnemo iz zavedanja, da moramo vanj vlagati svoje znanje in čas," pravi Katja Pegan.

Kralja letošnjega festivala sta komedija Barufe in muzikal Jesus Christ Superstar. Gledališče Koper se bo v soprodukciji z SNG Nova Gorica, s Slovenskim stalnim gledališčem v Trstu in z Istrskim narodnim gledališčem iz Pule pokazalo z Goldonijevo komedijo Barufe v priredbi Predraga Luciča. Gre za krstno uprizoritev, režiral jo je Vito Taufer. "V bistvu so Barufe dialog kot prepir, v tej predstavi smo to še radikalizirali, preselili smo v izmišljen prostor med Hrvaško, Istro in slovensko Istro, pred 1. svetovno vojno v čas zdrah." Predstava bo na ogled 21. junija na Martinčevem trgu v Kopru, 23. junija v Puli in 25. junija v amfiteatru gradu Kromberk.

Mestno gledališče Brno s Češke pa torej obeta z Webbrovo rock opero Jesus Christ Superstar, ki je doživela že prek 220 ponovitev. Ta bo 28. junija v Portorožu. Gostovali bosta še Novosadsko gledališče in pa alternativno, družbeno-kritično gledališče iz Srbije.

K. T., Jana Samsa, Radio Slovenija