Prizorišče novogoriške poletne scene bo poleti dobilo novo ime: Ploščad Silvana Furlana

Letos v organizaciji novogoriških študentov

22. junij 2018 ob 15:31

Nova Gorica - MMC RTV SLO, STA

Začenja se Poletna scena, ki bo vse do 2. septembra Poletne mesece v Novi Gorici razgibavala in razživljala z glasbo, gledališčem, plesom in potopisnimi predavanji.

Mladosten utrip dogajanja bo navdihnila ekipa Kluba goriških študentov (KGŠ), ki bo poskrbela tudi za gostinsko ponudbo.

Vodilo Poletne scene je doživetje

"Program smo zastavili tako, da bo vsak v mestu našel nekaj zase, je zelo raznolik in zelo barvit," je povedal predsednik KGŠ-ja Johannes Vuga Gregorič in poudaril, da je vodilo Poletne scene doživetje, da se torej vedno nekaj dogaja.

Letni kino Silvana Furlana

Med 21. julijem in 1. avgustom bodo znova odprli Letni kino Silvana Furlana. Po besedah vodje letnega kina Mateje Zorn so letos izbrali nekoliko zahtevnejši program kot doslej, saj "so z dosedanjimi filmi dosegli rast in višje zahteve občinstva".

Posebnost letošnjega Letnega kina, ki še naprej ostaja za obiskovalce brezplačen, bo vsakokratni uvod v filmski večer s kratkim slovenskim filmom. Dogajanje bodo letos sklenili z večerom domačega filma, na katerem bodo predvajali filme slovenskih filmarjev mlajše generacije. V Letni kino bodo tudi letos vabili goste, s katerimi bodo potekali filmski pogovori.

Posebna pozornost mladim

Letošnje leto je Mestna občina Nova Gorica namenila ustvarjalnosti mladih, zato bo posebna pozornost namenjena mladim na vseh ustvarjalnih področjih, od glasbe, filma, gledališča do športa.

Za program, ki bo prinesel najmanj eno prireditev vsak poletni večer, je novogoriška občina namenila dobrih 60.000 evrov, skupaj z drugimi storitvami pa bo za Poletno sceno namenjenih 100.000 evrov.

Uradno preimenovanje ploščadi

Poletno sceno bodo pripravili na Ploščadi Silvana Furlana, prizorišče pa bodo sredi poletja tudi uradno poimenovali. Podžupanja novogoriške občine Ana Zavrtanik Ugrin je povedala, da razmišljajo o prenovi tega prireditvenega prizorišča, saj ga želijo uporabiti tudi ob drugih priložnostih čez vse leto.

Sedanje prizorišče bi radi povezali tudi z notranjim atrijem, ki je neizkoriščen, vendar to možnost še preučujejo.

N. Š.