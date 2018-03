Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Za režijo in likovno podobo uprizoritve je poskrbela Eka Vogelnik. Foto: Boštjan Lah /Lutkovno gledališče Maribor Dodaj v

Ščeper in Mba, pravljica Svetlane Makarovič o pomenu bližine

V režiji Eke Vogelnik

24. marec 2018 ob 13:19

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Ščeper je majhna žival, nič večja od ščepa. Ima vrečo, napolnjeno s sanjami, in to mu zadostuje. Tudi Mba, ki ni črv in ni kačica, je pa obema malo podobna, ima rada samoto. Pa še nekaj je skupno tema bitjema - oba sta glavna protagonista pravljice Svetlane Makarovič, ki jo danes premierno uprizarjajo v Lutkovnem gledališču Maribor.

Poleg Ščepra in Mba nastopajo v živalski pravljici še golob, lisica, miške in drugi, druščino pa je režirala Eka Vogelnik.

Ščeper živi mirno samotarsko življenje, dokler se v njegovo bližino ne pritepe lisica, ki ga želi pojesti. Takrat se Ščeper odpravi iskat nov samotni kotiček, kjer pa se mu pridruži ranjeni golob. Zasede mu posteljo in Ščeper mu mora nositi hrano in vodo. Hitro se naveliča njegove družbe in si poišče nov skrit kotiček, iz katerega pa ga kmalu prežene mišja družina. Jezen se začne ščeperiti in ščeperiti in iz Ščepa zrase Ščeper.

Ker ima res rad samotarsko življenje, si ponovno poišče skrito razpoko, pred katero se kmalu naseli Mba. Ko Mba za nekaj dni izgine, Ščeper postane žalosten, in razveseli se je, ko se vrne. Postaneta prijatelja, saj drug od drugega ničesar ne zahtevata in ničesar ne pričakujeta. Obema zadostuje že bližina drugega.

V predstav, ki jo bodo premierno uprizorili danes ob 18.00, nastopajo Gorazd Žilavec, Metka Jurc, Maksimiljan Dajčman in Dunja Zupanec.

M. K.