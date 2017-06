Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Žirija je za režijo nagradila Janusza Kico za predstavo Ljudje iz voska avtorja Mateta Matišića. Ta je prejela tudi nagrado za najboljše besedilo. Foto: HNK Zagreb Maša Derganc se je po mnenju žirije odlično odrezala v krstni uprizoritvi ludistične groteske Ljudski demokratični cirkus Sakešvili. Foto: Peter Uhan/SNG Drama Ljubljana Predstavo oziroma bizarno opereto Peter Kušter odlikuje tudi dovršena kostumografija. Foto: SNG Nova Gorica / Peter Uhan Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Slavje Janusza Kice in Maše Derganc na Dnevih satire v Zagrebu

Dobra zastopanost slovenskih ustvarjalcev na hrvaških odrih

22. junij 2017 ob 09:46,

zadnji poseg: 22. junij 2017 ob 09:48

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

S podelitvijo nagrad so se v Zagrebu sklenili 41. dnevi satire Fadila Hadžića, na katerem sta slavila v Sloveniji in na Hrvaškem delujoči poljski režiser Janusz Kica in igralka Maša Derganc.

Strokovno žirijo festivala, poimenovanega po najprepoznavnejšem bošnjaško-hrvaškem komediografu, režiserju in scenaristu Fadilu Hadžiću (1922—2011), so sestavljali novinarka in gledališka kritičarka Večernjega lista Bojana Radović (predsednica) ter dramski igralec Livio Badurina in dramatik Tomislav Zajec kot člana.

Za najboljšo predstavo je žirija izbrala Življenje je lepo avtorja Nikolaja Erdmana, ki jo je v režiji Aleksandra Morfova izvedlo Makedonsko narodno gledališče iz Skopja. Nagrado za najboljšo režijo je prejel lanski nagrajenec Prešernovega sklada Janusz Kica za predstavo Ljudje iz voska, ki jo je po na dnevih prav tako nagrajenem besedilu Mateta Matišića na oder postavilo Hrvaško narodno gledališče iz Zagreba. Igralka Ksenija Marinković si je za vlogo v Kicevi režiji prislužila nagrado občinstva za najboljšo vlogo, poimenovano Ivo Serdar, piše na spletni strani festivala.

Članica ansambla ljubljanske Drame Maša Derganc je prejela nagrado za glavno žensko vlogo v krstni uprizoritvi ludistične groteske Roka Vilčnika - rokgreja Ljudski demokratični cirkus Sakešvili v režiji Luke Martina Škofa. Nagrado za glavno moško vlogo, poimenovano Mladen Crnobrnja Gumbek, pa je prejel Borko Perić za vlogo Franeta v predstavi Richarda Beama En sluga, dva gospodarja, ki jo je v zagrebškem Satiričnem gledališču Kerempuh režiral Vito Taufer.

Nagrado za mladega igralca Sabrija Biser je prejela Mia Anočić - Valentić za vlogo Lili v Tauferjevi režiji En sluga, dva gospodarja, žirija pa je podelila še pet enakopravnih igralskih nagrad. Med drugim Almi Prica za vlogo Jasne v Kičevi postavitvi Ljudje iz voska.

Med tremi prejemniki posebnih priznanj pa so Studio Numen in Ivana Jonke za scenografijo predstave Ljudje iz voska ter kostumografinja Jelena Proković za njen prispevek k bizarni opereti Peter Kušter v režiji Ivane Djilas in v izvedbi Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica.

Dnevi satire Fadila Hadžića so v Zagrebu potekali od 2. junija, na sporedu pa je bilo 15 predstav iz Črne gore, Hrvaške, Makedonije, Nemčije, Slovenije in Srbije.. Dneve je letos uvedla predstava Peter Kušter, ki po besedah režiserke predstavlja mešanico Bertolda Brecha, punka, Toma Waitsa in gledališča.

A. K.