Telo matere kot mesto spraševanja o identiteti in neodvisnosti

V koreografiji Emme Murray, Nadine Fuchs in Leje Jurišić

18. november 2017 ob 18:21

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V Plesnem teatru Ljubljana se bo odvila premiera plesnega performansa Mother*Fuckers (Matere*Ljubimke), v kateri plesalka in koreografinja Emma Murray razčlenjuje istočasno izkušnjo materinstva ter ustvarjanja predstav in koreografskega dela, ki jo je bila deležna skupaj s svojimi sodobnicami.

Tri ženske v predstavi iščejo subverzivne vzporednice med svojim delom kot matere ter kot ustvarjalke predstav in koreografije, pri tem pa predstavljajo telo matere kot mesto spraševanja o identiteti, neodvisnosti in ljubezni. Občinstvo ob soočenju s fizičnimi popačenji materinskega telesa izkusi radikalno intimnost z materinskim prostorom ter občutek lastne singularnosti oziroma drugosti. "Zato smo vabljeni, da sodelujemo v premikajočem se in dinamičnem med-telesnem prostoru, v vmesnem mi-prostoru drugačnosti in istosti. Tukaj se meje lastništva telesa stalno premikajo in izkazujejo za porozne," so zapisali v Plesnem teatru Ljubljana.

Plesna predstava stremi k širšemu razumevanju tega, kar naj bi nam bilo mar, in k medsebojnemu razumevanju, ter pri tem razkriva in slavi izzive odvisnosti kot sredstva za doseganje ustvarjalnosti. S ponovnim vrednotenjem pojmov skrbi in negovanja predstava osvetli kreativno preobrazbo materinskega ter predlaga novo erotiko, kjer bosta upoštevani intersubjektivnost in vzajemnost - mesta, kjer sta "jaz" in "drugi" medsebojno prepletena in obenem ločena.

Poleg Emme Murray nastopata v predstavi še Nadine Fuchs in Leja Jurišić, vse tri so tudi koreografinje predstave. Dramaturginja je Johanna Hilari, scenografka Jasmin Wiesli, za oblikovanje luči je poskrbela Ursula Degen, montažo zvoka Till Hillbrecht. Predstava je nastala v produkciji PTL-ja in v koprodukciji z em-R Productions ter Dampfzentrale Bern. Ponovitev predstave prav tako ob 20.00.

V Bernu živeča Emma Murray je kot solistka od 19. leta plesala pri Royal New Zealand Ballet. Med letoma 1999 in 2008 je plesala v gledališču Konzert Theater Bern. Od leta 2008 deluje kot svobodna umetnica in koreografinja. Posveča se tudi poučevanju in igranju ter deluje kot asistentka pri koreografskih in gledaliških projektih po vsej Švici. Leta 2014 je ustanovila platformo za izmenjevanje Working Sessions, ki omogoča sodelovanje ter multidisciplinarno delovanje umetnikov na področjih plesa, koreografije, pisanja in glasbe. Njena dela se pojavljajo ob boku številnih drugih umetnic in umetnikov, kot so Wendy Houstoun, Simone Aughterlongy, Martin Schick, Jacob Wren, Nicole Seiler, Marie-Caroline Hominal, Jessica Huber, Julian Satorius, Marysia Stoklosa in Simon Lenski.

