Tom Hiddleston je velik navdušenec nad Shakespearjem, ob neki priložnosti je povedal, da se na odru počuti najbolj živega, ko nastopa v njegovih delih. Foto: AP

Tom Hiddleston nazaj na gledališke deske v Pinterjevi Prevari

Hollywoodski zvezdnik bo del zveneče igralske zasedbe

19. november 2018 ob 08:34

London - MMC RTV SLO, STA

Britanski filmski in televizijski zvezdnik Tom Hiddleston se bo vrnil tja, kjer se je njegova zgodba o uspehu začela: na gledališki oder.

Po pisanju Guardiana bo zaigral v eni najodmevnejših iger Harolda Pinterja Prevara, ki jo bodo v Gledališču Harolda Pinterja pod okriljem podjetja režiserja Jamieja Lloyda uprizorili 40 let po prvi uprizoritvi v londonskem Narodnem gledališču. Na ogled bo od marca do junija prihodnje leto.

37-letni Hiddleston je bil, kot omenjeno, sprva uspešen gledališki igralec, preden se je proslavil v Hollywoodu s filmi, kot sta Thor: Svet teme in Thor: Ragnarok, ter na televiziji s serijami, kot je Nočni receptor, ki so jo lahko spremljali tudi gledalci TV Slovenija. Veliko pozornosti je pritegnil v filmu Večna ljubimca Jima Jarmuscha, v katerem je zaigral ob Tildi Swinton.

Prevara bo po navedbah omenjenega britanskega časnika vrhunec Pinterjeve sezone v gledališču Harolda Pinterja, ki je prikazala vse dramatikove enodejanke in tako obeležila desetletnico njegove smrti.

Drama Nobelovega nagrajenca za književnost iz leta 1978, ki je doživela že nekaj slovenskih postavitev, pripoveduje zgodbo o izdajstvu in sedemletni aferi v življenjih dveh poročenih parov, Emme in Roberta ter Jerryja in Judith. Pinter je navdih za igro črpal iz lastne afere z Joan Bakewell v 60. letih, sam je bil poročen z Vivien Merchant, ona pa z Michaelom Bakewellom.

Hiddleston, ki bo upodobil Roberta, je o vlogi povedal: "Prevara je mojstrovina. Lloydova sezona Pinter v gledališču Pinter je odlična in vesel sem, da me je povabil k sodelovanju." V predstavi bodo zaigrali še Martin Freeman, Tamsin Greig, David Suchet, Jane Horrocks, Danny Dyer in Lee Evans.

A. K.