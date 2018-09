V Iranu aretacija gledališčnikov po uprizarjanju Sna kresne noči

Na spletu objavljen videonapovednik predstave

11. september 2018 ob 11:35

Teheran

Iranske oblasti so v nedeljo zvečer aretirale dvojico tamkajšnjih kulturnikov zaradi uprizarjanja gledališke predstave Sen kresne noči Williama Shakespearja.

Kot je za iransko tiskovno agencijo Irna povedal kulturnik Šahram Karami, gre za režiserko Marjam Kazemi in Saida Asadaja, vodjo gledališča, na odru katerega so uprizarjali predstavo.

Konkreten razlog za aretacijo še ni znan

Po poročanju Irne je sodstvo odredilo njuni aretaciji po ogledu videonapovednika predstave, objavljenega na spletu, vendar pa konkreten razlog za odvzem prostosti še ni znan. Karami je dejal edino še, da je napovednik povzročil "nesporazum", ni pa natančneje razložil zapleta. Pred aretacijama so Sen kresne noči uprizorili sedemkrat.

Prepovedan ples z nasprotnim spolom

Težava bi lahko bila v tem, da je na posnetku mogoče videti igralke, ki plešejo z moškimi. V Iranu je namreč prepovedano plesati v javnosti s pripadniki nasprotnega spola, na sicer redkih popkoncertih pa se je prepovedano tudi preživahno odzivati na ritem glasbe.

Nedavne iranske aretacije zaradi plesa

Letošnjega julija so prav tako v Iranu aretirali 18-letnico Maedeh Hojabri, ki je na svojem profilu na družbenem omrežju Instagram objavila videoposnetek, na katerem pleše v svoji sobi, pri čemer pa ni bila zakrita. Leta 2014 pa so šestim mlajšim moškim in ženskam naložili zaporne kazni, potem ko je bil na spletu objavljen videoposnetek, na katerem so plesali na pesem Pharrella Williamsa, naslovljeno Happy.

Sodišče je za zdaj odločilo, da lahko gledališčnika Marjam Kazemi in Saida Assadaja spustijo na prostost ob plačilu varščine v višini dobrih 20 tisoč evrov za vsakega, še poroča tiskovna agencija AP.

P. G.