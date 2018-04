"V krvi britanske kulture" - Ishigurovi Ostanki dneva po filmski še z gledališko priredbo

14. april 2018 ob 16:33

London - MMC RTV SLO, STA

25 let po filmski priredbi bo najslovitejši roman Kazua Ishigura Ostanki dneva doživel še odrsko uprizoritev, ki jo bo ob sodelovanju avtorja, ki je s to knjigo osvojil nagrado booker, podpisal dramatik in romanopisec Barney Norris.

Britanski pisatelj japonskih korenin je leta 1989 za Ostanke dneva dobil nagrado booker, lani pa še Nobelovo nagrado za literaturo.

Butler v času nacizma

Zgodba romana se dogaja na angleškem podeželskem dvorcu Darlington Hall, ki ga po smrti lastnika kupi Američan, pri njem v službi pa ostane ostareli butler. V zgodbo se prikradejo politični poudarki, saj je butler preživel čas nacizma, vanjo pa je vključena tudi neizpolnjena ljubezen.

Navdih za roman je Ishiguro našel v liku Jeeves angleškega avtorja P. G. Wodehousa, v navdih pa sta mu bila tudi film Prisluškovanje Francisa Forda Coppole in pesem Ruby's Arms Toma Waitsa.

Osem nominacij za oskarja

Zgodba je v filmu zaživela leta 1993 in si prislužila osem nominacij za oskarja. Režiral jo je James Ivory z Anthonyjem Hopkinsom in Emmo Thompson v glavnih vlogah. Hopkins je odigral butlerja, Emma Thompson pa je nastopila kot Miss Kenton, gospodinja Darlington Halla, s katero se Stevens po več letih znova sreča. Spodaj si lahko ogledate napovednik za film.

Ganljiva in dinamična gledališka predstava

Svetovna premiera odrske različice bo februarja 2019 v Northamptonu. Režiral jo bo Christopher Haydon, ki je povedal, da ima Norris "ravno pravšnje razumevanje za gledališče in občutljivost, da bo to očarljivo ljubezensko zgodbo na političnem ozadju spremenil v ganljivo in dinamično gledališko predstavo".

Zgodba, ki pripada svetu

Za Norrisa so Ostanki dneva "ena tistih zgodb, ki se vsake toliko vedno znova pojavijo in za katere se zdi, da takoj, ko nastanejo, pripadajo svetu". Po njegovem mnenju je zgodba zdaj "v krvi britanske kulture".

V slovenščini smo Ostanke dneva dobili leta 1995 v prevodu Srečka Fišerja, delo pa je izšlo pri Cankarjevi založbi, kjer so letos v zbirki XX. stoletje izdali še ponatis romana.

Predstavo bodo krstno izvedli februarja prihodnje leto v dvorani Royal & Derngate v Northamptonu, nato pa se bo podala na turnejo po Združenem kraljestvu.

N. Š.