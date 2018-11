Luís Beviá je ustvarjal in nastopal tudi skupaj s španskim igralcem Pepom Bouom, s katerim sta sodelovala tudi s prestižnim Cirque du Soleil pri scenografiji ene izmed njihovih predstav. Foto: SNG Drama Ljubljana/Alex Archer Na odru bodo gledalci vstopili v čarobni svet mehurčkov: "Majhni, veliki in vseh barv. Drsijo navzdol, pa tudi plezajo navzgor in kljubujejo sili težnosti. Znanost in umetnost se združita v milnem vesolju in oder postane ogromen mehurček." Foto: SNG Drama Ljubljana/Alex Archer Dodaj v

V svetu milnih mehurčkov, kjer je malo milnice in veliko lebdenja

Gostovanje španskega umetnika Luísa Bevie v SNG Drami

13. november 2018 ob 12:55

Ljubljana - MMC RTV SLO

Veliki oder ljubljanske Drame bo konec tedna postal prizorišče "malega milnega vesolja" v katerem bodo pod taktirko španskega umetnika Luísa Bevie lebdeli majhni, veliki, okrogli, ovalni in raznobarvni milni mehurčki.

Španskega igralca, scenarista, filmskega in gledališkega režiserja svet milnih mehurčkov vznemirja že od otroških let, ko je med igro ugotovil, da lahko s pomočjo kreativne energije oblikuje raznorazne podobe in skulpture. V okviru abonmaja Ciciban bo v SNG Drami Ljubljana med 16. in 18. novembrom na ogled Bevijeva uprizoritev Čarobni mehurčki, ki je na španskih in svetovnih odrih doživela že ogromno število ponovitev.

Milni mehurček je zelo tanka plast vode, ki jo vidimo v različnih barvah, spominja pa na obliko atmosfere. Navadno so obstojni le nekaj trenutkov, ker se razpočijo sami od sebe ali pa ob stiku z drugim telesom. Beviá pa je meni, da ni skrivnost, kako ustvariti popoln milni mehurček: "Ljudje ne vedo, da je edini pogoj uporaba zelo majhne količine mila." Z raziskovanjem mehurčkov je odkril, da so mehurčki pravzaprav sestavljeni iz vode, milo pa služi za zmanjševanje površinskih napetosti. Tako je mogoče ustvariti neskončno veliko različnih oblik in struktur milnih mehurčkov.

Neulovljivost milnega mehurčka

Milni mehurčki spodbujajo kreativnost, odprtost in pristno otroško veselje, hkrati pa tudi v odraslih prebudijo spomin na brezskrbno igro, iskreno čudenje in občudovanje. Največja posebnost in prisrčnost mehurčkov, ki na prvi pogled delujejo zelo hitro minljivi in občutljivi, je morda prav v njihovem živahnem značaju. Nenehno se premikajo, raztezajo in elegantno gibljejo kot plesalci, se vzpenjajo ali in se spuščajo kot kometi, se zibajo kot čolni in ladje, rastejo kot otroci skozi leta v hitrem posnetku, usmerijo dim in paro kot dimniki ter spreminjajo obliko kot amebe.

Milni mehurčki se ne ustrašijo nobenega eksperimenta in z vsakim dihom ustvarijo neponovljivo intimno atmosfero. V kombinaciji s svetlobnimi učinki in glasbo pa njihov odrski izraz postane čarobno gledališče, ki ga bo na velikem odru SNG Drama Ljubljana pričaral Luís Beviá v petek 16. novembra ob 17. 00, v soboto 17. novembra ob 11. 00 in 17. 00 ter v nedeljo 18. novembra ob 11. 00.

Lejla Švabič