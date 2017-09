Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Minca Lorenci v predstavi Meglica svojo vlogo brezposelne natakarice Maude Gutman od začetka do konca igra z neverjetno energijo, piše žirija. Foto: Uroš Hočevar / SLG Celje V Romeu in Juliji igra Pestrno; sprva z dokaj hladno strogim pridihom, kmalu pa se njena prvotna ležernost spremeni v prijazno in tankočutno osebo. Foto: Uroš Hočevar / SLG Celje Minca Lorneci se je rodila leta 1981 v Mariboru, kjer tudi živi. Gledališču se je posvetila že v sklopu Gledališke šole Prve gimnazije Maribor. Študirala je na AGRFT pod mentorstvom Jožice Avbelj, Borisa Cavazze, Dušana Mlakarja. Po študiju se je pridružila ansamblu SLG Celje. Njena največja želja je delati dober teater, ta pa jo zanima v vsaki obliki. Posveča se tudi režiji (v tej vlogi je na oder postavila ugledališčeno poezijo Baba babi babo) in sodeluje v uličnem gledališču. Prav tako že več let vodi tudi dramsko skupino. Foto: Jaka Babnik, Uroš Hočevar / Arhiv SLG Celje Dodaj v

Večerova nagrada v roke Mince Lorenci, igralki izostrene in magične prezence

Po premieri Pesmi živih mrtvecev

30. september 2017 ob 12:49

Celje - MMC RTV SLO

Letošnjo Večerovo nagrado za igralske dosežke so v Slovenskem ljudskem gledališču namenili Minci Lorenci, ki je žirijo prepričala s tremi vlogami - kot Maude Gutman v uprizoritvi Meglica, Pestrna v Romeu in Juliji in Interniranec v uprizoritvi Nebeški odred.

V predstavi Stephena Sachsa Meglica igra nagrajenka od začetka do konca svojo vlogo brezposelne natakarice Maude Gutman z neverjetno energijo. Njena začetna ironično prostodušna drža do umetnosti in umetniških korifej se ne zlije s svetom brezbrižnosti in banalnosti, temveč razodene bistvo človeškega napuha in pohlepa.

Polnokrvna in zmagovalna igra

Kot so še zapisali v utemeljitvi, iz igralke ob dovršeni in premišljeni nonšalantnosti privre na dan še pristen humor; predvsem pa igralka na prefinjen način razkriva svoje izkušnje in intimne svetove, ki jih ne razlaga zgolj z besedami, ampak tudi z obrazno mimiko in telesnim gibom. Čez kopreno svoje prostodušnosti in preprostosti igralka napne še opno premišljene komično-psihološke prepričljivosti. In prav to daje predstavi Meglica poseben ton: igra Mince Lorenci ni ne banalna ne dolgočasna, ampak - kot trdi ena od časopisnih kritik - polnokrvna in zmagovalna, je zapisala žirija.

Svojo izostreno in magično igralsko prezenco nadaljuje Minca Lorenci tudi v vlogah Pestrne v Shakespearovi igri Romeo in Julija in Interniranca v predstavi Đorđeta Lebovića in Aleksandra Obrenovića Nebeški odredi. Pestrno igra z dokaj hladnim in strogim pridihom, a se njena prvotna ležernost kmalu spremeni v prijazno in tankočutno osebo. Popolnoma drugačna je v vlogi Interniranca. Le malokdo opazi njeno popolno predanost epizodni vlogi.

V vlogi zgodovinske pričevalke

S hojo po tekočem traku v slogu neme pričevalke ne prikaže zgolj žrtev pobojev v celjskem Starem piskru, Srebrenici in Siriji, ampak z vso igralsko vehemenco poudarja nesmiselnost vojn in nesrečnih pobojev. Vlogo zgodovinske pričevalke nadgradi še s stvarno in nesentimentalno igro. V prvih dveh pričevanjih (Stari pisker in Srebrenica) je ozvočena, saj gre za minule grozljive dogodke, v zadnjem nastopu se pred občinstvom razzvoči in prebere pismo, ki ga umrli mami piše sirijska sirota, ki prebiva v azilnem domu v Ljubljani. Odličen režijski detajl je Minca Lorenci obogatila s pretresljivo in nepatetično interpretacijo. In tudi ta monolog je razlog za poenotenje v odločitvi žirije, da si igralka zasluži letošnjo Večerovo nagrado, še piše v utemeljitvi.

V žiriji so sedeli Zdenko Kodrič kot predsednik in članici Ivanka Mežan ter Alja Predan. Nagrado so igralki podelili na petkovi premieri drame Pesmi živih mrtvecev avtorja in režiserja Matjaža Zupančiča.

M. K.