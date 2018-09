Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Festival Ars electronica bo do 10. septembra v Linzu gostil 1.000 umetnikov z vsega sveta, tudi Slovenije. Foto: Reuters Festival Ars electronica poteka letos pod naslovom Napaka - umetnost nepopolnega. Foto: Reuters Maja Smrekar je lani s projektom K-9_topologija v kategoriji hibridne umetnosti na Ars Electronici osvojila zlato niko. Letos so umetnico povabili k sodelovanju na spektakularnem glasbenem dogodku Big Concert Night. Foto: Maja Smrekar / Galerija Kapelica Festival Ars Electronica išče vezi med umetnostjo, tehnologijo in družbo. Foto: Reuters Nagrade zlata nika bodo podelili v petek, 7. septembra. Foto: Reuters Dodaj v

Ars Electronica, "intelektualni kulturni praznik, ki poskuša razmisliti stvari vnaprej"

Kako lahko napaka postane gonilna sila razvoja?

5. september 2018 ob 20:37

Ljubljana - MMC RTV SLO

Z zmotami so se ukvarjali že filozofi od antike naprej, pravi Christine Schöpf, direktorica Ars Electronice, ki je letos posvečena prav temu – napaki, umetnosti nepopolnega in odstopanju od norme, ki je že tolikokrat v zgodovini pripeljalo do novih idej in izumov.

Ars Electronica bo vrata v Linzu odprl jutri, do 10. septembra, pa ponudil več kot 500 dogodkov. Letos se na festivalu, ki išče vezi med umetnostjo, tehnologijo in družbo, predstavlja 1.000 umetnikov, med njimi tudi slovenski.

Tema letošnjega dogodka je, kot rečeno, Napaka – umetnost nepopolnega, torej napaka kot neuspeh in neskladje s pričakovanim. "Trenutna situacija kaže, da je šlo v digitalni dobi marsikaj narobe. Ljudje se bojijo za svoje podatke in zasebnost, zaradi lažnih novic jim gredo lasje pokonci," je povedala Christine Schöpf in dodala: "V nepopolnosti pa je tudi velik potencial, pripravljenost na tveganje in delanje napak sta pomembna za prihodnost, poleg tega velja soočiti socialno in umetno inteligenco."

Napaka v umetnosti in znanosti

Umetniki, raziskovalci in vizionarji bodo na simpoziju in razstavi na osrednjem prizorišču festivala PostCity razmišljali, kako lahko napaka postane gonilna sila razvoja. Na razstavi bodo na ogled dela po izboru umetniškega vodje festivala Gerfrieda Stockerja. Razdeljena bodo v dva sklopa – pod naslovom Napaka v teku bo v ospredju umetniški vidik, v sklopu z naslovom Napaka, prevara & neuspeh pa znanstveni.

Slovenska prisotnost v Linzu

Na razstavo je v produkciji Galerije Kapelica vključen tudi projekt Neskončna vmesnost Mojce Založnik, s katero v galeriji sodelujejo od leta 2016. V sklopu projekta avtorica problematizira vmesno polje med objektivizirano medicinsko diagnozo in anomalijami, ki se tej vsiljeni objektivnosti izmikajo.

Lansko dobitnico festivalske nagrade zlata nika Majo Smrekar so letos organizatorji povabili k sodelovanju na spektakularnem glasbenem dogodku Big Concert Night, ki z zasedbo mednarodno uveljavljenih glasbenikov in intermedijskih ustvarjalcev vsako leto napolni veliko halo nekdanjega poštnega distribucijskega centra.

Galerija Kapelica skupaj z več mednarodnimi producenti na letošnjem festivalu v PostCityju predstavlja tudi projekt KOSMICA parlament Mihe Turšiča. Avtor v participativni intermedijski instalaciji omogoča razširjen razmislek o enem izmed tehnološko najbolj izpopolnjenih človeških sistemov – vesoljskih tehnologijah.

V produkciji Zavoda Atol bo na festivalu predstavljen še projekt Robertine Šebjanič in Gjina Šutića aqua_forenzik, ki osvetli nevidne antropogene onesnaževalce v vodnem okolju. Projekt ima trdno podlago v praktični raziskavi, ki kombinira umetnost, znanost in pristop znanosti v skupnosti (citizen science) za zbiranje in predstavljanje informacij o onesnaževalcih – "nevidnih pošastih", so sporočili iz Galerije Kapelica.

Robertina Šebjanič je bila poleti rezidentka na Ars Electronici, na festivalu pa se bo predstavila še z enim delom in sodelovala na predavanjih ter predstavitvah v sklopu festivala. V Linzu bo predstavila tudi projekt Aquatocene, ki raziskuje fenomen podvodnega onesnaževanja s hrupom, ki ga v morjih in oceanih povzroča človek.

Umetniško gasilsko tekmovanje za prihodnost

Organizacijska ekipa okoli umetniškega direktorja festivala Stockerja je med dogodki letošnjega festivala na nedavni novinarski konferenci v Linzu med drugim poudarila Emergency Error Battle 8. septembra. Gre za neke vrste "umetniško gasilsko tekmovanje za prihodnost".

Projekt izhaja iz predpostavke, da se bodo s porastom svetovnega prebivalstva in podnebnimi spremembami, ki človeštvo postavljajo pred vrsto novih izzivov, ter t. i. pametnimi domovi in drugimi novimi tehnologijami v vsakdanjem življenju, spremenile tudi naloge reševalnih služb. Eden izmed proizvajalcev reševalne opreme Rosenbauer o tem razmišlja že danes. Družba bo tako predstavila nove tehnologije, ki bodo spremenile delo reševalnih služb.

Pri razvoju upoštevajo tudi družbene strukture in napake, ki se lahko porajajo pri uporabi teh tehnologij. V sklopu festivala bo tako potekala Emergency Error Battle, na kateri bodo obiskovalci sejma lahko že zdaj izkusili, kako bo reševanje poteklo v prihodnosti.

Stocker je izpostavil tudi program We guide you, v sklopu katerega bodo ponudili vodene oglede za različne ciljne skupine. Kot pravi, ostaja Ars Electronica "intelektualni kulturni praznik, ki poskuša razmisliti stvari vnaprej". Temu so namenjene konference, ki združujejo umetniški in znanstveni pristop.

Štirje paneli bodo posvečeni odnosu med intermedijsko umetnostjo in umetniškim trgom, Ars Electronica pa bo med drugim ponudil tudi Future Innovators Summit, Ars Electronica Futurelab in festival U19 – Create Your World, ki bo z 88 projekti vabil k preizkušanju in snovanju novih idej. Letošnje nagrade zlata nika bodo podelili 7. septembra na Ars Electronica Gala v Brucknerhausu.

M. K.