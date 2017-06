Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Leta 2014 je umetnica prejela nagrado artist award, ki jo za področje vizualne umetnosti podeljuje fundacija Melbourne Art. Foto: MMC Kibla Silikonska figurativna skulptura - naslovila jo je Nature's Little Helper-Bodyguard (for the Golden Helmeted Honeyeater). Tema razstave Unbreaking Eggs (2005) je bilo "delanje napačnih stvari iz pravih razlogov" - oziroma: ali lahko uporabimo tehnologijo za reševanje okoljskih težav? Foto: AP Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Avstralska mojstrica hiperrealistične groteske prvič v Sloveniji

V petek bo imela vodstvo po lastni razstavi

19. junij 2017 ob 17:38

Maribor - MMC RTV SLO

Avstralska umetnica Patricia Piccinini zna pritegniti pozornost (in množice): njen groteskni, nemalokrat srhljivi hiperrealizem v silikonu je lani v Braziliji na razstavo zvabil več kot milijon obiskovalcev. Postavitev Zavest (Consciousness) boste lahko ujeli tudi v Mariboru.

Ugledna publikacija The Art Newspaper vsako leto pripravi lestvico tisočih najbolj obiskanih razstav na svetu. V letu 2016 je bila najbolj obiskana postavitev sodobnega umetnika prav tista, s katero je Patricia Piccinini gostovala v kulturnem centru Brazilske banke v Riu de Janeiru - na dan si jo je povprečno ogledalo 8.340 ljudi. (Treba je sicer vedeti, da na lestvice vplivajo različni dejavniki, na primer to, ali je vstop brezplačen, koliko ur na dan je prostor odprt in kaj drugega se še dogaja v bližini.)

Kjer likovna umetnost sreča znanost

Vizualna umetnica Patricia Piccinini spaja elemente likovnega z znanostjo in je na tekočem z aktualnimi raziskovanji na področju biotehnologij in genskega inženiringa: skozi lastno, specifično in prepoznavno avtorsko poetiko obe plati združuje v celovito umetnino. Leta 2003 je Piccininijeva predstavljala Avstralijo na Beneškem bienalu. Med drugim sodeluje tudi na skupinski razstavi Preoblikovana resničnost: 50 let hiperrealistične skulpture, ki je iz Nürnberga potovala v Bilbao in v Mehiko, letos pa so jo odprli v Köbenhavnu. Družbo ji delajo sodobniki in sodobnice, kot so Ron Mueck, Žarko Bašeski, Maurizio Cattelan, Marc Sijan, Berlinde de Bruyckere, Paul McCarthy, ter legende in pionirji, kot so Duane Hanson, George Segal, Juan Muñoz, Robert Graham in drugi.

Temeljita predstavitev za neposvečene

V Maribor v teh dneh prvič prihaja širok izbor njenih del: v avtorsko zasnovani pregledni razstavi Piccininijeva prikazuje vsa področja svojega delovanja, od risb in slik, skulptur in objektov do instalacij, videoumetnosti in digitalnih odtisov.

Patricia Piccinini ima ambivalenten odnos do tehnologije; svojo umetniško prakso uporablja kot forum za razpravo o tem, kako tehnologija vpliva na življenje. Zanima jo zlasti, kako sodobna pojmovanja narave, naravnega in umetnega spreminjajo našo družbo. Med drugim obravnava kritična vprašanja v povezavi z razvojem biotehnologije, kot je genska terapija ali aktualno raziskovanje v smeri natančne določitve človeškega genoma ... Avtorica pa se navdušuje tudi nad vprašanjem mehanizmov potrošniške kulture.

Razstavo si lahko ogledate v družbi umetnice

V letih 2015 in 2016 je z zgoraj omenjeno samostojno razstavo obredla Južno Ameriko, v svoje popotovanje pa je zdaj vključila še postanek v Mariboru in se tako prvič predstavila slovenski javnosti. To je obenem tudi edina priložnost, da si to razstavo ogledate na evropskih tleh.

Odprtje razstave del Patricie Piccinini bo v četrtek, 29. junija 2017, ob 19.00. Umetnica bo naslednji dan, v petek, ob petih popoldne izvedla vodstvo po razstavi.

A. J.