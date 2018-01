Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Borut Peterlin: Očetova zgodba, 2017. Foto: Borut Peterlin/Galerija Photon Dodaj v

Borut Peterlin: o izgubi, a tudi o fotografiji kot mostu

Februarja se razstava seli na Dunaj

16. januar 2018 ob 14:22

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V Galeriji Photon predstavljajo sveže delo Boruta Peterlina, enega najvidnejših promotorjev in poznavalcev analogne fotografije, ne le v Sloveniji, ampak tudi širšem svetovnem merilu. Zanima ga predvsem moker kolodij na steklu, tehnika z več kot 150-letno zgodovino, ki je po fotografovem mnenju superiorni medij, boljši, kot so vsi 'digitalci' ali film.

Na ogled postavljajo podobe iz njegovega novega cikla Očetova zgodba, v kateri se posveča izgubi, oddaljenosti in navezanosti ter obenem fotografiji kot mostu. Razstava, ki prinaša tudi predstavitev istoimenske knjige, bo na ogled do 2. februarja, nato bo na še v Galeriji Photon na Dunaju.

O radostih in bolečinah očetovstva

Sporočilo, ki ga skuša Peterlin posredovati s podobami novega cikla, izhaja iz težke izkušnje iz otroških let. "Ko sem imel deset let, sem se opekel z bencinom. Opekline so bile tako hude, da sem komaj preživel. Bilo je izjemno težko, a šele, ko sem postal oče, sem spoznal, da je moralo biti mojim staršem še mnogo huje! Spoznal sem, da je strah pred izgubo otroka mnogo hujši od strahu pred lastnim koncem. Z ženo sva se po 21 letih razšla in te podobe govorijo o izgubi in oddaljenosti. Te podobe govorijo o navezanosti. Te podobe govorijo o fotografiji kot mostu. Te podobe ustvarjajo preteklost. Te podobe govorijo o radostih in bolečinah biti oče," fotografove besede o novi fotografski seriji povzema sporočilo za javnost.

Peterlin je študij fotografije končal v Pragi, nato pa se izpopolnjeval v Benettonovem raziskovalno-kreativnem centru Fabrica v Italiji. Podiplomski študij je končal v Londonu. Je ustanovitelj in dolgoletni programski vodja festivala Fotopub, zadnja leta pa je profesionalno sodeloval z revijo Mladina in v različnih komercialnih projektih. Pred nekaj leti se je navdušil nad portretiranjem v tehniki ambrotipije, mokrem kolodiju na steklu, nato pa je to staro tehniko začel uporabljati kot avtorsko izrazno sredstvo v sodobni fotografiji.

V dunajski izpostavi Galerije Photon bodo Peterlinove fotografije na ogled med 6. februarjem in 17. marcem.

M. K.