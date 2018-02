Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Stilni razvoj Toneta Kralja sledi od secesije prek ekspresionizma, nove stvarnosti do t. i. monumentalnega realizma v letih po drugi svetovni vojni. Za svoje delo je bil večkrat nagrajen, leta 1972 s Prešernovo nagrado. Foto: Arhiv RTV SLO V razstavišču samostanske cerkve v Kostanjevici na Krki si trenutno lahko ogledate posthumno pregledno razstavo del Bojana Golije. Foto: Galerija Božidarja Jakca Dodaj v

Čas za "nacionalno revizijo" ekspresionistične umetnosti

V Galeriji Božidarja Jakca letošnja osrednja razstava v znamenju ekspresionizma

19. februar 2018 ob 11:41

Kostanjevica na Krki - MMC RTV SLO, STA

V Galeriji Božidarja Jakca v Kostanjevici na Krki bodo kot letošnji osrednji projekt maja odprli razstavo Obrazi ekspresionizma - odtisi duha, na kateri bodo ob osrednjih slovenskih ekspresionistih predstavili ključna imena nemškega in češkega ekspresionizma. Razstavili bodo dela iz slovenskih, nemških in čeških galerij, muzejev ter zasebnih zbirk.

Direktor kostanjeviške Galerije Božidarja Jakca Goran Milovanović je na nedavni predstavitvi razstavnega leta navedel, da bodo ob predstavnikih slovenskega ekspresionizma, Francetu in Tonetu Kralju, Franu Tratniku, Venu Pilonu, Božidarju Jakcu ter Nandetu in Dragu Vidmarju, predstavili dela nemških in čeških slikarjev, Ernsta Ludwiga Kirchnerja, Emila Noldeja, Karla Schmidta Rottluffa, Emila Filla, Josefa Čapka in Bohumila Kubišta.

Razstava bo prikazala "tematske sklope ekspresionizma, ki se nagiba k duševnemu ponotranjenju življenja ter problematizira eksistencialno ujetost umetnikov in usod, odrinjenih na rob družbe". Poudarila bo sorodnost in razlike med estetiko nemških, čeških ter slovenskih ekspresionistov v obdobju med letoma 1905 in 1925.

Ob razstavi, ki prinaša tudi nacionalno revizijo omenjene umetniške usmeritve, bodo izdali slovensko-nemški katalog s prispevki slovenskih, čeških in nemških strokovnjakov, je dodal Milovanović. Razstava bo na ogled do 20. septembra.

Pestro razstavno leto v Kostanjevici

Kostanjeviška galerija bo v tekočem razstavnem letu skupaj pripravila devet lastnih razstavnih projektov. Ob omenjeni ekspresionistični razstavi in ob novi postavitvi Grafičnega kabineta Bogdana Borčića, ki so jo odprli ob kulturnem prazniku, bodo v Likovnem salonu Vladimirja Lamuta predstavili slikarko Heleno Tahir in Lamutovega vnuka, fotografa Andreja Lamuta.

V galerijskem lapidariju bodo razstavili dela Kristine Rutar in Nataše Prosenc Stearns, v razstavišču nekdanje samostanske cerkve pa predstavili Petro Varl in Branka Cvetkoviča. V galerijskih novih prostorih že gostijo retrospektivo Bojana Golije, pripravili bodo še razstavo treh mednarodno uveljavljenih goriških umetnikov iz ajdovske Pilonove galerije.

Novomeški Anton Podbevšek Teater bo v nekdanji kostanjeviški samostanski cerkvi uprizoril gledališko predstavo Kons:o:vel v režiji Matjaža Bergerja. Z razstavo del s tematiko Ivana Cankarja iz kostanjeviške galerijske zbirke bodo zaznamovali letošnje Cankarjevo leto. Za več projektov pripravljajo raznolik spremljevalni program, je še napovedal Milovanović.

A. J.