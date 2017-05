Foto: Večni Salvador Dalí deli recepte za nesmrtnost

Razstava grafik katalonskega umetnika Salvadorja Dalíja

18. maj 2017 ob 12:08

Lendava - MMC RTV SLO

Katalonski umetnik Salvador Dalí je živel v soju žarometov, ustvarjal v osami ribiške vasice Port Lligat v Cadaquésu ter hrepenel po telesni in duhovni večnosti. Razstava Recepti za nesmrtnost v Lendavo prinaša več kot tristo njegovih stvaritev.

Na razstavi Recepti za nesmrtnost so na ogled umetnine Salvadorja Dalíja iz zasebne zbirke Richarda H. Mayerja iz Nemčije. Dotična razstava je nadaljevanje pestre dejavnosti Galerije-Muzeja Lendava, ki vrsto let sodeluje s prestižnimi galerijami in zasebnimi zbiratelji evropskega prostora. Organizatorja tokratne postavitve sta Galerija-Muzej Lendava in Kontakt Verlag iz kraja Neufahrn bei Freising.

Še eno v nizu zvenečih imen v Lendavi

Plod sodelovanja z drugimi institucijami so poleg letošnje razstave Salvadorja Dalíja in zelo odmevne lanske razstave Joana Mirója tudi pomembne razstave preteklih let. Med temi so bile velika retrospektivna razstava Victorja Vasarelyja, razstava akvarelov in litografij najvidnejšega predstavnika avstrijskega ekspresionizma Oskarja Kokoschke, razstava oljnih slik in grafik ene najprodornejših predstavnic pariške šole in moderne umetnosti 20. stoletja Francoise Gilot, razstava češkega slikarja in grafika ter enega največjih predstavnikov fin de siecla Alfonsa Muche.

Nadalje pa še razstava japonskih mojstrov erotičnih lesorezov shunga, razstava keramike znamenite madžarske manufakture Zsolnay, razstava jedkanic nizozemskega velikana Rembrandta (sodelovanje z dunajskim Künstlerhausom), razstava grafik Los Caprichos španskega umetnika Francisca de Goye in razstava Pabla Picassa, ki velja za najslavnejšega likovnega umetnika 20. stoletja.

Iz Španije prek Francije v ZDA in od tam nato ponovno na francoska tla

Salvador Dalí (1904–1989) se je rodil v Figueresu v Španiji. Po študiju v Madridu je leta 1927 odšel v Pariz in se tam seznanil s Picassom, Andréjem Bretonom in nadrealističnim gibanjem. Leta 1940 se je izselil v ZDA, osem let kasneje pa se je preselil v Francijo. Dalí velja za vodilnega predstavnika nadrealizma, ki si je slavo krojil z izjemnimi umetninami, pa tudi s provokativnim življenjskim slogom.

Na podlagi študija psihoanalize je razvil t. i. paranoično-kritično metodo slikanja, s katero je kot izjemen slikar naturalistično natančne slikovne detajle združeval v ekscentrične in celo absurdne kombinacije, ki jih je sam imenoval "ročno naslikane fotografije sanj".

Medijsko in tržno je bil zelo spreten umetnik, ki je znal ustvariti in gojiti kult o svojem geniju. Njegov opus zajema obdobje skoraj celotnega 20. stoletja, saj je začel ustvarjati že kot otrok, naravnost eksplozivna ustvarjalna moč pa ga je poganjala vse do smrti.

Razstavo Recepti za nesmrtnost na lendavskem gradu bo drevi ob 19. uri odprl minister za kulturo Tone Peršak.

