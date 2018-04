Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Emina Djukić: Color. Foto: Emina Djukić/Kino Šiška Dodaj v

Fotoknjiga in fotozin – domača fotografska produkcija se predstavi

Maja tudi serija predavanj in pogovorov

18. april 2018 ob 17:03

Ljubljana - MMC RTV SLO

V Galeriji DobraVaga v Ljubljani svoje delo predstavlja nekaj ključnih imen sveže domače fotografske produkcije. Fotografija je danes zaradi izredne popularizacije, predvsem pa zaradi svoje domnevne neposrednosti nemara najlažje spregledan medij, zato je avtorski izraz razstavljajočih fotografov toliko bolj vreden postanka in pozornosti.

Skupinska razstava, ki jo odpirajo danes ob 17.00, prinaša pregled produkcije fotoknjig in fotozinov v Sloveniji v preteklih letih. Njena živahnost in raznolikost kažeta na razumevanje medija fotoknjige in fotozina kot prostora avtonomnega avtorskega izražanja in izjavljanja, v čemer je bistven nosilec sporočila prav fotografija.

Svoje delo predstavljajo Jaka Babnik, ki sodeluje s samostojnim delom in v sodelovanju z Miho Colnerjem, Goran Bertok, Simon Chang, Emina Djukić, Tea Hvala, Ciril Jazbec, Asiana Jurca Avci, Manca Juvan, Iztok Klančar, Andrej Lamut, LEALUDVIK, Robert Marin & Matjaž Rušt, Borut Peterlin, Bojan Radovič, Peter Rauch, Sara Rman, Lucija Rosc, Urška Savič, Matej Sitar, Toni Soprano, Jože Suhadolnik, Špela Škulj, Jane Štravs, Matjaž Tančič, Tadej Vaukman, Matjaž Wenzel in Rene Maurin.

Na njej sodelujeta založbi Publishing in The Angry Bat. Razstavo je postavila kustosinja Jasna Jernejšek, nastala pa je v organizaciji Kina Šiška.

Več o fotografiji, njenih izzivih, trgu, občinstvu in sodobnih produkcijskih in distribucijskih zmožnostih, lahko izveste 7. maja, ko bo med 16.00 in 19.00 potekala serija predstavitev, predavanj in pogovorov na to temo.

M. K.