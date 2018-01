Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Kustosinja Helga Prignitz-Poda, sicer velika poznavalka dela in lika Fride Kahlo, izpostavlja, da je javnosti na razpolago samo polovica od 300 del Kahlove. Druga so izginila, bila sežgana ali se nahajajo v zasebnih zbirkah. Foto: Wikipedia Commons Včasih sem bila prepričana, da sem najbolj čudaška oseba na svetu. Ko pa sem pomislila, kako veliko ljudi je na tem svetu, sem spoznala, da mora obstajati še kdo, ki je tak kot jaz ... Frida Kahlo Frida Kahlo je najbolj prepoznavna mehiška umetnica in ena najvplivnejših slikark 20. stoletja s svojo umetnostjo ni vplivala le na naslednje likovne generacije, temveč tudi na oblikovanje in popkulturo. Tukaj je z Diegom Rivero leta 1932. Foto: Wikipedia Commons Slikam samo sebe, ker sem tako pogosto sama in sem subjekt, ki ga poznam najbolje. Frida Kahlo Največji opus Fride Kahlo (1907-1954) predstavljajo prav avtoprtreti. Foto: EPA Sorodne novice Deklica z ogrlico, enigmatična portretiranka Fride Kahlo Pisemski utrinki iz zasebnosti Fride in Diega Dodaj v

Javni poziv za pomoč pri iskanju skrivnostno izginule mojstrovine Fride Kahlo

Platno velikih dimenzij je poniknilo leta 1955

6. januar 2018 ob 16:06

Poznanj - MMC RTV SLO

"Nam lahko kdo pove, kaj se je zgodilo s to sliko in kje jo lahko najdemo?"poziva napis, ki visi ob licencirani repliki platna Fride Kahlo, naslovljenega Ranjena miza, ki je del razstave, posvečene tej mehiški umetnici, ki je trenutno na ogled v Poznanju na Poljskem.

Repliko, ki tako rekoč nadomešča izvirnik v okviru te postavitve, in poziv javnosti spremlja še nabiralnik, v katerega lahko obiskovalci, če razpolagajo s kakršnimikoli informacijami glede pogrešane mojstrovine, oddajo listke z morebitnimi namigi, ki bi lahko vodili do izvirnika.

K sreči tudi fotografiran izvirnik

Nadrealistična mojstrovina z izvornim naslovom La mesa herida je brez sledu izginila leta 1955 v Varšavi. K sreči so to olje na platnu pred tem trikrat fotografirali, in sicer med letoma 1940 in 1944. Prva fotografija je nastala ravno ob prvi predstavitvi slike javnosti na mednarodni razstavi nadrealistov v Galeriji mehiške umetnosti Inés Amor v Ciudad de Méxicu.

Od izvirnika precej manjšo licencirano repliko, ki se sicer nahaja v umetnostnem muzeju Gehrke-Remund v Baden-Badnu v Nemčiji, so javnosti predstavili leta 2010. Preden je bila izdelana, so strokovnjaki na podlagi obstoječih fotografij kar tri leta študirali to stvaritev.

Nekoč izginulo, vendar najdeno Riverovo delo

Aktualna poljska razstava, naslovljena Frida Kahlo in Diego Rivera: Poljski kontekst, je na ogled v dvorcu, zgrajenem za nekdanjega nemškega cesarja Viljema II., kasneje preobraženem v rezidenco Adolfa Hitlerja. Postavitev v današnjem kulturnem centru Zamek pa izpostavlja ne prav poznane povezave zakonskega para s Poljsko.

Poleg njunih so na ogled tudi dela dveh na Poljskem rojenih umetnic judovskega rodu, ki sta bili blizu paru. Prva je fotografinja Bernice Kolko, ki je ujela Frido Kahlo v objektiv tudi na smrtni postelji, druga pa je stenska slikarka Fanny Rabel, ena od umetničinih najbolj predanih učenk.

Pri pogrešanih umetninah pa upanje na srečen izid vselej ostaja. Tako so na primer prav delo Diega Rivere, Veličastna zmaga!, ki je tudi izginilo sredi 50. let minulega stoletja, odkrili leta 2000 v depoju Puškinovega muzeja v Moskvi.

Tako velika slika ne izgine kar tako

Modra soba poznanjskega dvorca je posvečena varšavski razstavi mehiške umetnosti, torej razstavi, na kateri je bila Ranjena miza še zadnjič na ogled javnosti. "To je velika slika. Nekje mora biti, ni mogla kar tako izginiti. Razen, če jo je nekdo v petdesetih letih zažgal," je za francosko tiskovno agencijo AFP dejala kustosinja Helga Prignitz-Poda, sicer velika poznavalka dela in lika Fride Kahlo. "To je eden od razlogov, da sem pripravila to razstavo, saj bi se lahko morda kdo na Poljskem spomnil, da je nekoč nekje videl to sliko," je dodala kustosinja.

Poniknilo na prvi postaji načrtovane poti

Slika je res velika, saj je velikosti 122 krat 244 centimetrov, torej večja od na primer vrat standardne velikosti, in je tudi neobičajno velika za siceršnje slikarkino delo. Platno je po prvi predstavitvi javnosti v mehiški prestolnici dolgo viselo v jedilnici slikarkinega doma, nato pa ga je iz ljubezen do komunizma podarila Sovjetski zvezi. Delo je bilo nato poslano v Varšavo na omenjeno razstavo, mišljeno pa je bilo, da bo zaokrožilo po še nekaterih komunističnih državah, vendar je žal izginilo že na svoji prvi postaji.

Čeprav je dandanes zelo cenjena in se ocenjuje, da bi njena vrednost bila okoli 17 milijonov evrov, je bila ta "nadrealistična in absolutno kruta upodobitev," popolnoma v nasprotju s prevladujočim socialističnim realizmom. Ob tem pa ni težko zaznati, da Ranjena miza vsaj delno aludira na Poslednjo večerjo Leonarda da Vincija.

Tako grozna, da ni vredna denarja za prevoz?

"Obstajajo uradne izjave, v katerih je zapisano, da slika ni primerna za razstavljanje, da je tako grozna, da ni vredna denarja za prevoz. Možno je, da je ruske oblasti niso hotele nazaj," je še povedala Helga Prignitz-Poda, sicer tudi avtorica knjige Hidden Frida Kahlo: Lost, Destroyed, Or Little Known Works (slov. Skrita Frida Kahlo: Izgubljena, uničena ali malo znana dela). Kustosinja je izpostavila, da je zanjo izginotje te slike še toliko bolj frustrirajoče, ker je javnosti na razpolago samo polovica od 300 del Kahlove. Druga so izginila, bila sežgana ali se nahajajo v zasebnih zbirkah.

"Ljudje nam puščajo zelo duhovite odgovore. Ker je miza ranjena, je slika verjetno v bolnišnici. Ali pri Putinu. Ali pod kakšno preprogo. Otroci rišejo zemljevide, kako naj pridemo do nje. Nekateri puščajo komentarje o razstavi, vendar še vedno ni ene same informacije, ki bi nas usmerila k neki konkretni sledi," pa je za AFP povedala direktorica kulturnega centra Zamek Ana Hrinevjecka, kjer je na ogled razstava.

P. G.