Je bila razstava o Kurdih v Siriji žrtev cenzure?

V Galeriji Epeka predčasno zaprli fotografsko postavitev

10. junij 2017 ob 14:02

Maribor - MMC RTV SLO/STA

V mariborski Galeriji Epeka so v maju le teden dni po odprtju razstave Vojna in WWW: Kurdi v Siriji in spletna omrežja postavitev zaprli. Posredovalo je namreč turško veleposlaništvo, češ da gre za promocijo prepovedanih terorističnih skupin.

Razstava Vojna in WWW: Kurdi v Siriji in spletna omrežja naj bi bila v Mariboru na ogled med 5. majem in 9. junijem letos. Predstavniki zavoda Membrana, ki je koproducent razstave, so na svoji spletni strani objavili zapis, v katerem so opozorili na predčasno zaprtje razstave in dodali, da se je vodstvo galerije posredovanju turškega veleposlaništva "uklonilo, ne da bi preverilo resničnost in pomen teh navedb in brez posvetovanja z avtorji razstave". Prav tako poudarjajo, da bi morali biti avtorji razstave o njenem predčasnem zaprtju pravočasno obveščeni.

Obsojajo tako turško željo po cenzuri kot slovensko uklonitev tej zahtevi

"Zavod Membrana kot koproducent razstave in avtorji razstave Jan Babnik, Iza Pevec inUroš Abram vidimo predčasno zaprtje razstave kot nedopustno cenzuro svobode izražanja in umetniškega ustvarjanja. Posledično ostro obsojamo intervencijo Veleposlaništva Republike Turčije v avtonomijo delovanja neodvisne nevladne organizacije v Sloveniji. Prav tako ostro obsojamo odločitev vodstva Epeke, da podleže pritiskom veleposlaništva Turčije in razstavo predčasno zapre, odločitev pa vidimo kot nedopustno in neodgovorno," so zapisali v sporočilu za javnost.

V Ljubljani z isto razstavo zapletov ni bilo

Menijo tudi, da intervencije turškega veleposlaništva v Sloveniji "ni moč razumeti drugače kot odkrit pritisk nedemokratičnega, avtoritarnega režima na svobodo izražanja in umetniškega ustvarjanja, pri čemer ne gre zgolj za poskus kršitve pravic izražanja slovenskim ustvarjalcem, temveč za dejanje, ki je v nasprotju z ustavo zagotovljenimi pravicami državljanov Republike Slovenije". Razstava je bila sicer od 25. januarja do 26. marca letos brez zapletov na ogled v Cankarjevem domu.

Na turškem veleposlaništvu so za časopis Delo pojasnili, da so galerijo pozvali k predčasnemu zaprtju razstave, ker naj bi bili na njej razstavljeni "simboli in slike teroristične organizacije Kurdske delavske stranke (PKK), med drugim fotografije Abdullaha Öcalana, zastave in drugi simboli, PKK pa je uvrščena na mednarodni seznam terorističnih organizacij, ki ga priznava tudi EU".

Niso hoteli ogroziti prihodnjega sodelovanja s Turčijo

Na vprašanje Dela, "ali se ne zavedajo, da gre za kulturni projekt ter da takšno vmešavanje in pritisk nista sprejemljiva", pa so odgovorili le, da k izjavi ne bi nič dodali, saj so bili "le obveščeni o omenjeni razstavi s strani civilne družbe in so razstavljavca le obvestili, da je organizacija PKK na seznamu terorističnih organizacij". Predsednik Epeke Štefan Simonovič pa je za Delo povedal, da se je za umik razstave odločil, ker bi bilo lahko njihovo prihodnje sodelovanje s Turčijo, s katero so izvedli že več projektov, "negotovo".

Urednik revije Fotografija in profesor na Fakulteti za družbene vede Ilija Tomanić Trivundža je na svojem profilu na Facebooku objavil napoved, da bo 16. junija kot odziv na potezo turškega veleposlaništva okrogla miza z naslovom Umetnost in avtonomija proti moči države in cenzuri.

A. J.