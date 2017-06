Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Dan odprtih vrat bo 30. junija. Foto: Siniša Rančov Sorodne novice Sinji vrh nad Ajdovščino znova gosti likovnike Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Jubilejni Sinji vrh o slikarstvu 21. stoletja

Likovniki 25. ustvarjajo nad Ajdovščino

25. junij 2017 ob 13:41

Ustvarjalcem, ki se udeležujejo 25. mednarodnega ustvarjalnega srečanja likovnih umetnikov na Sinjem vrhu nad Ajdovščino, letos niso postavili omejitev v izražanju. Organizatorji zato pričakujejo dela, ki bodo razkrila odprtost posameznega ustvarjalnega duha in moč njegovega ustvarjalnega značaja. Na jubilejnem srečanju, ki se začenja danes, ustvarja 19 umetnikov.

Gre za 17 slikarjev in dve kiparki, ki bodo na Sinjem vrhu nad Ajdovščino ustvarjali do 1. julija. Nabor ustvarjalcev, ki so jih izbrali različni selektorji, likovni kritiki, umetniki in galeristi, predstavlja narodnostno in generacijsko raznoliko skupino. Ustvarjalci prisegajo na različna motivna izhodišča, sloge, načine in tehnike likovnega izražanja. Za vsakega posameznika pa je značilna avtorsko prepoznavna, intimno svojstvena in izoblikovana likovna poetika, so sporočili organizatorji. Umetniki bodo v času ustvarjanja vzpostavljali tudi dialog z novim prostorom in med seboj.

V sklopu simpozija bo 28. junija potekalo predavanje akademskega slikarja Roberta Lozarja Slikarstvo v 21. stoletju, dan pozneje bo na ogled razstava del malega formata, 30. junija pa bo potekal dan odprtih vrat z zaključkom simpozija in razglasitvijo najboljšega likovnega dela.

Častna gosta Klavdij Tutta in Đanino Božić

Sledila bo razstavna promocija, pri kateri sodelujejo z več razstavišči. Na teh razstavah se častna gosta – en prihaja iz tujine in en iz Slovenije – predstavita z obsežnejšim izborom del in tako dodatno obogatita sinjevrško dejavnost. Letošnji častni gost iz tujine je istrski umetnik Đanino Božić, slovenski pa Klavdij Tutta.

