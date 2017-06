Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Za razstavo, ki je Poggijeva osebna interpretacija starodavnega mita, je umetnik galerijo prekril z belo folijo, kot je to zanj običajno, in vanjo umestil ogledala, stare vinske trte, kamenje in pepel z Etne. Foto: Koroška galerija likovnih umetnosti Umetnik pri svojem delu uporablja preproste in vsakdanje materiale, ki jih postavlja v instalacije velikih dimenzij. Foto: Koroška galerija likovnih umetnosti V Genovi rojeni umetnik je s Koroško galerijo likovnih umetnosti tesno povezan od šestdesetih let, ko se je poročil s Slovenjgradčanko. Foto: Koroška galerija likovnih umetnosti Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kako sta človeška neumnost in nevednost rodili tragedijo

S kamni in pepelom z Etne k bistvu mita o Ikariosu

23. junij 2017 ob 18:28

Ravne na Koroškem - MMC RTV SLO/STA

Na Ravnah na Koroškem je na ogled projekt, v katerem italijanski umetnik Pino Poggi s svojim prepoznavnim likovnim jezikom interpretira mit o Ikariosu. Vizualizira ga s pomočjo zrcal, stare vinske trte, kamenja in pepela iz Etne, ki jih polaga , kot je zanj značilno, na prečiščeno brezprostorje z belo folijo obdanega galerijskega prostora.

Sodobna vizualizacija starodavnega mita rabi predvsem tistemu delu zgodbe, ki opozarja, kako nevarna je lahko ignoranca, še danes vzrok vsem tragedijam. Poklon Ikariosu, ki bo v Galeriji Ravne na ogled do 29. septembra, je Poggijeva osebna interpretacija starodavnega mita, ki pripoveduje o tem, kako je človek začel pridelovati vino in kako sta človeška neumnost in nevednost rodili tragedijo.

Kako usodna je lahko človeška neumnost

Mit pripoveduje o tem, da je Ikarios vino, dragoceno darilo boga Dioniza, ponudil prijateljem, a ti so ga popili preveč. Misleč, da jih je zastrupil, so ga ubili in vrgli v vodnjak. Ikariosovo truplo sta našla njegova hčerka Erigona in njen pes Maera. Erigona se je, pretresena zaradi očetove smrti, obesila. Dioniz je bil zaradi incidenta jezen in je nad vse neporočene ženske v Atenah poslal norost, da so se obesile kot Erigona. Kuga se ni končala, vse dokler Atenci niso vpeljali obredov v čast Ikariosa in Erigone.

Kar se je zgodilo pred tisočletji, se lahko tudi danes

Kot pravi umetnik, je želel s to scenografijo predstaviti dokument takratnega časa. "To je moja subjektivna predelava mita o Ikariosu za sedanjost kot ponovna predstavitev tistega arhaičnega časa. Konkretna in verodostojna utrditev takratne tragedije, katere žrtev je bil zaradi svoje gostoljubnosti, misli in idej, prijazen in nič hudega sluteč iniciator Ikarios."

Kar je žalostno, nadaljuje kipar, je ravno to, da se, kar se je zgodilo pred več kot 4000 leti, lahko zgodi tudi danes. "Posebej v današnjem pohlepnem družbenem času, ko smo prepuščeni na milost in nemilost ignoranci in neumnostim, brez obzirnosti in zavesti, v družbi, ki se ne zaveda in se ne želi zavedati, kam vodi ta pot. Na kratko v družbi, ki živi neznanje in neumnost ter posledično zelo nevarno s tem upravlja." S svojim environmentom želi zato posvariti, "varujte se tega lahkomiselnega sistema razmerja moči, ne dajte se prehitro prepričati tistim, od katerih lahko komaj kaj pričakujete in ne poznate nevarnosti. Informirajte se, spregovorite drug z drugim, preden se zgodi kaj nesmiselnega in tragičnega in bo prepozno".

Z vsakdanjimi materiali do univerzalnih resnic

V Genovi rojeni Poggi je prepoznaven po samosvoji likovni govorici, ki jo snuje na uporabi preprostih in vsakdanjih materialov. Nekaj njegovih del hranijo tudi v Koroški galeriji likovnih umetnosti, s katero je Poggi od poroke s Slovenjgradčanko povezan od šestdesetih let preteklega stoletja dalje. Spada med najpomembnejše evropske umetnike in med pionirje intermedijske umetnosti. Čeprav po izobrazbi kipar, je kmalu pod vplivom družbenih sprememb prešel v družbeno angažirano polje umetnosti, kjer v okviru ambientalnih postavitev razdira ustaljena prepričanja in gledalcem omogoča novo razumevanje časa, v katerem živimo.

V instalaciji, ki je na ogled v Galeriji Ravne, umetnik in pisatelj nadaljuje z raziskovanjem grških mitov, v katere se zadnja leta poglablja pod vplivom sicilijanskega sonca in antičnih ostalin.

