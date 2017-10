Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Tirolsko podjetje Organoid je izdelalo stol iz alpskega sena. Foto: MGML Thomas Schiefer si je zamislil konstrukcijo stopnic, ki je alternativa konvencionalnim stopniščem kot trdnim delom gradbene strukture. Foto: MGML Dodaj v

Ker lahko s kančkom domišljije zavrženo znova postane uporabno

Petnajst avstrijskih oblikovalcev predstavlja svoje izdelke

5. oktober 2017 ob 19:38

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V Mestnem muzeju Ljubljana v sklopu bienala oblikovanja BIO 25 predstavljajo avstrijske oblikovalce, ki jim je skupna pomembna zgodba o recikliranju in ponovni uporabi surovin in odpadkov, s katerimi smo obkroženi.

Na ta način je namreč ustvarjena večina izdelkov, ki jih predstavljajo na razstavi avstrijskih industrijskih oblikovalcev Austrian Design Compositions, ki jo pripravlja avstrijska agencija Advantage Austria.

Po besedah direktorja Muzeja in galerij Mesta Ljubljane Blaža Peršina, spodbuja razstava drugačno razmišljanje. Eno glavnih sporočil razstave je, da lahko s kančkom domišljije zavrženo znova postane uporabno. Pa tudi to, da so izdelki, za katere se zdi, da služijo le določenemu namenu, uporabni še za kaj drugega.

Razstavljenih je 21 izdelkov, med katerimi je inovativno pohištvo iz neuporabnih glasbil oblikovalca Ausgespielt. Bobnu na podstavku so z dvema predalnikoma vdihnili novo življenje, z bobnarskimi palicami pa ustvarili manjšo mizo. Christine Hechinger se predstavlja s stenskimi ogledali na vintage krožnikih, Lena Bauernberger, ki rada povezuje za kuhinjo neobičajne materiale, kot so usnje, železo in les, pa s keramičnimi posodami. Tirolsko podjetje Organoid predstavlja stol iz alpskega sena, podjetje Hussl pa stole iz linoleja.

Najboljši primeri avstrijskega oblikovanja

Reanne Leuning iz Advantage Austria, ki deluje pod okriljem avstrijske gospodarske zbornice, pravi, da so izdelki sodobni, saj so jih avtorji ustvarili v zadnjih dveh letih. "Zelo veseli smo, da smo tu in da lahko pokažemo najboljše primere avstrijskega oblikovanja," dodaja.

Vizualni koncept razstave podpisuje arhitektka in oblikovalka Lilly Panholzer. "Uporabili smo seveda rdečo in belo, ki sta barvi avstrijske zastave. Dodali smo vizualne anekdote, majhne sličice, k vsem opisom izdelkom," je povedala in dodala: "Pripovedovale bodo zgodbe, kaj je oblikovalce navdihnilo za njihov izdelek."

Oblikovalca Thomasa Schieferja je navdihni viseči most. Na ogled je postavil "lufttritt", konstrukcijo stopnic, ki je alternativa konvencionalnim stopniščem kot trdnim delom gradbene strukture. Stopnice so drugačne od običajnih, tudi po izboru materialov, in ko človek stopi nanje, ima občutek lahkosti, je pojasnil oblikovalec.

Nova uporabnost in kreativno razmišljanje

Po besedah Reanne Leuning družijo avstrijsko oblikovanje trije faktorji. Veliko pozornost namenjajo oblikovalci posebnim materialom in posebnim teksturam, tudi reciklaži. Prav tako znajo popolnoma tehnične izdelke narediti uporabne, skupno njihovim izdelkom pa je tudi zasuk k nepričakovanemu in duhovitemu.

Avstrijske ustvarjalce druži uporaba recikliranih in naravnih materialov ter kreativno razmišljanje. Njihova dela si lahko ogledate do 15. oktobra, zatem pa bo razstava odpotovala v Eindhoven in Berlin.

M. K.