Laibach in Severna Koreja si šepetata prepovedane besede

Na ogled bo do 10. avgusta

24. julij 2018 ob 15:35

Dunaj - MMC RTV SLO, STA

V dunajski galeriji fotografske umetnosti Photon so postavili razstavo Prepovedana šepetanja: Laibach in Severna Koreja, ki med drugim pripoveduje o gostovanju skupine Laibach v Severni Koreji pred tremi leti.

Na ogled bo do 10. avgusta, nato pa jo bodo 6. septembra, dan pred koncertom zasedbe v Križankah, odprli še v ljubljanskem Photonu.

Prva zahodna glasbena skupina v Severni Koreji

Skupina Laibach je avgusta leta 2015 odpotovala v Severno Korejo in postala prva zahodna glasbena skupina, ki je tam nastopila. Koncert so Laibach izvedli ob 70. obletnici severnokorejskega dneva osvoboditve, o gostovanju pa je nastal tudi dokumentarec Dan osvoboditve v režiji Mortena Traavika in Ugisa Olteja.

Dokumentarec, ki so ga premierno predvajali na začetku lanskega leta, ponuja vpogled v dogajanje med obiskom in razkriva, koliko truda so morali glasbeniki in ekipa vložiti za izvedbo koncerta v Pjongjangu. Člani skupine so Traaviku in ekipi pri filmu pustili popolnoma proste roke, režiser pa je film označil kot resnicoljuben.

Preberite še intervju z Mortenom Traavikom: "Izguba popkulturne nedolžnosti z Laibach je brutalna izkušnja"

Skupaj z Lvovskim filharmoničnim orkestrom

Med turnejo skupine Laibach in snemanjem filma je nastalo precej dokumentarnih in izvirnih avtorskih fotografij, ki jih sedaj javnosti predstavljajo v dunajskem Photonu. Po napovedi lastnika dunajskega in ljubljanskega Photona Dejana Sluge pa bodo med 6. septembrom in 16. oktobrom na ogled tudi v Ljubljani. Dan po odprtju razstave bodo Laibach nastopili v Križankah z ukrajinskim Lvovskim filharmoničnim orkestrom.

A te dokumentarne in umetniške fotografije, ki so jih posneli Daniel Miller, Jorund Foreland Pedersen, Jean Valnoir in Jure Tepina, niso edine razstavljene fotografije. Na ogled so tudi številne podobe iz vsakdanjega življenja Severne Koreje vztrajnih fotografov, ki so uspeli v zadnjih letih pridobiti dovoljenja za vstop in fotografiranje v tej skrajno zaprti državi. To so Matjaž Tančič iz Slovenije, Nathalie Daoust iz Kanade in Martin von den Driesch iz Nemčije.

Prepovedano vse, kar ni izrecno dovoljeno

Severna Koreja je še danes težko dostopna, zlasti pa je izjemno težko v tej deželi fotografirati, saj je potrebno dovoljenje za praktično vsak posnetek. Tam je po besedah člana skupine Laibach Janija Novaka, kot je povedal za današnjo izdajo Dela, prepovedano vse, kar ni izrecno dovoljeno, ter da ni mogoče hoditi povsod in snemati karkoli.

V Severni Koreji budno spremljajo gibanje in ravnanje tujcev, ki sicer pridobijo turistični vizum, vendar mora biti vsakršno snemanje vnaprej dogovorjeno. Laibach pa ne bi bili Laibach, če bi se teh pravil striktno držali, na spletni strani na razstavo vabi ljubljanski Photon.

N. Š.