Milton Glaser je živa legenda. V več kot 60-letni karieri je ustvaril mnogo ikoničnih del grafičnega in arhitekturnega oblikovanja – od znamenitega plakata za koncert Boba Dylana, ki je v svojih barvni psihedeličnosti napovedal živopisna šestdeseta, prek znaka I ♥ NY, simbola akcije za izboljšanje ugleda in povečanje priljubljenosti New Yorka, do restavracije Windows of the World v Svetovnem trgovinskem centru, porušenem v terorističnih napadih, in muzeja tibetanske kulture. Foto: MGLC Milton Glaser je posebej za priložnost pričujoče razstave v Ljubljani oblikoval povsem nov plakat. Foto: MGLC VIDEO Milton Glaser Ljubljani p...

Legendarni grafični oblikovalec Milton Glaser Ljubljani podaril 35 plakatov

Razstavo lahko ujamete do 3. marca

24. november 2018 ob 17:52

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V Mednarodnem grafičnem likovnem centru (MGLC) si lahko ogledate razstavo plakatov ameriškega grafičnega oblikovalca Miltona Glaserja, ki se je v zgodovino grafičnega oblikovanja vpisal z logotipom "I love NY".

Na ogled je 28 plakatov izmed skupno 35, ki jih je Glaser podaril Ljubljani in bodo po razstavi ostali v stalni zbirki MGLC-ja.

Leta 1929 rojeni Milton Glaser je eden najpomembnejših grafičnih oblikovalcev na svetu. V svoji več kot 50-letni karieri je oblikoval na stotine celostnih grafičnih podob revij, časopisov, knjig, ovitkov LP-plošč in ustvaril na tisoče plakatov tako za gledališke predstave, likovne razstave kot koncerte.

Enega prvih plakatov je zasnoval in izdelal leta 1966 za promocijo izdaje zbirke največjih hitov glasbenika Boba Dylana, "kjer je v duhu časa uporabil psihedelično motiviko in izraznost, ki ji je moč slediti vse do zgodovinskih avantgard in secesijske dekorativne umetnosti", so zapisali v MGLC-ju.

Glaser je Ljubljani na pobudo Mirka Ilića podaril 35 avtorskih plakatov, nastalih med letoma 1966 in 2016, nabor osemindvajsetih je na ogled na razstavi s preprostim naslovom Plakati, med njimi pa je tudi povsem nov plakat, ki ga je Milton oblikoval posebej za to razstavo.

Od logotipa sarajevskih OI do slavnega newyorškega slogana

Med drugim bo mogoče videti plakate in njihove osnutke za razstavo Clauda Moneta v New Yorku, za takrat novi nosilec glasbe, kaseto Sony (1979), za olimpijske igre v Sarajevu (1984) in legendarni logotip "I love NY" (1977), ki ga je ustvaril v času velike finančne krize New Yorka z namenom pozitivnega sporočila in slogana za vse prebivalce in obiskovalce mesta.

Milton je študiral na umetniški šoli Cooper Union Art School v New Yorku in s Fulbrightovo štipendijo nadaljeval študij v Bologni na Akademiji lepih umetnosti pri slikarju Giorgiu Morandiju. Ob vrnitvi v New York je leta 1954 soustanovil sloviti oblikovalski studio Push Pin, 20 let kasneje pa še lastnega Milton Glaser Inc. ter skupaj z Walterjem Bernardom tudi podjetje za oblikovanje tiskovin WBMG.

Njegove stvaritve so bile predstavljene po vsem svetu in so del stalnih zbirk številnih muzejev. Vpliven je tako v oblikovalski kot akademski sferi, med nagradami, ki jih je prejel, pa velja omeniti nagrado za življenjsko delo Nacionalnega muzeja oblikovanja Smithsonian Cooper-Hewitt (2004).

Na odprtju brezplačne razstave, ki bo na ogled do 3. marca, je avtorja in njegove plakate predstavila poznavalka vizualnih komunikacij Petra Černe Oven.

A. J.