Likovna jesen na Dunaju: Prihajata Rafael in Rubens, prostor tudi za sodobno umetnost

Na viennacontemporary tudi galeriji P74 in Škuc

21. september 2017 ob 12:03

Dunaj - MMC RTV SLO, STA

Risbe nizozemskega renesančnega mojstra Pietra Bruegla se še ne bodo poslovile s sten Albertine, ko bodo v dunajski galeriji na ogled postavili dela ene ključnih figur italijanske renesanse. Mojster portreta Rafael Santi bo svojo prvo samostojno predstavitev v Avstriji dobil konec prihodnjega tedna, jesen pa bo na Dunaju še v znamenju baročnega velikana Petra Paula Rubensa in seveda tudi umetniškega sejma viennacontemporary.

Ustvarjanje Rafaela (1483-1520), ob Leonardu da Vinciju in Michelangelu, najpomembnejšem predstavniku južne renesanse, bo osvetljevalo 150 risb in slik. Postavitev bo skušala predstaviti ustvarjalni proces v Urbinu rojenega slikarja; iz zbirke so namreč izbrali študijske oziroma pripravljalne risbe za večje kompozicije, ki bodo razstavljene zraven. Med 29. septembrom in 7. januarjem bodo tako na ogled dela, ki jih hrani Albertina, kot tudi izposojene umetnine iz številnih svetovno znanih muzejev, kot so pariški Louvre, Britanski muzej, Vatikanski muzeji in Galerija Uffizi.

Brueglu posvečeni dve dunajski jeseni

Tista najbolj ključna dela Petra Bruegla st. boste na Dunaju sicer našli v Umetnostnozgodovinskem muzeju in tudi sicer velja tamkajšnja zbirka del tega nizozemskega slikarja za eno od pomembnejših na svetu. Zato mu bo na Dunaju posvečena tudi prihodnja jesen, ko bo minilo 450 let od umetnikove smrti. Ob tej priložnosti napovedujejo v muzeju, kjer med drugim hranijo njegov slavni Babilonski stolp in čudovito upodobitev Lovcev v snegu oziroma zime iz cikla letnih časov, prvo veliko monografsko postavitev o tem vplivnem slikarju. Iz opusa Petra Bruegla st. (pribl. 1525-1569) se je do danes ohranilo le nekaj več kot 40 slik in dunajski Umetnostnozgodovinski muzej se lahko pohvali z daleč največjo zbirko kar 12 slik. Razlog za to je v zanimanju, ki so ga za njegov alegorični svet pokazali Habsburžani.

Risbe iz Albertine

Trenutna razstava Albertine daje prednost risbam mojstra, čigar dela so poleg sodobnika Dürerja, Rafaela in Rubensa med najpomembnejšimi eksponati njihove zbirke. Okoli 100 Brueglovih del, ki bodo pod naslovom Bruegel: Risanje sveta je na ogled do 3. decembra letos, predstavlja celoten spekter njegovega risarskega in grafičnega ustvarjanja.

Metamorfoza Rubensove slike

Letošnjo jesen posvečajo v Umetnostnozgodovinskem muzeju slikarstvu baroka oziroma njegovemu flamskemu predstavniku Rubensu (1577-1640). Enemu najvplivnejših slikarjev v zgodovini umetnosti se bodo posvetili med 17. oktobrom in 21. januarjem, v tem času pa na ogled postavili približno 40 slik umetnika in njegove delavnice. Ta bodo skupaj s številnimi izposojenimi deli na ogled na obsežni razstavi z naslovom Peter Paul Rubens: Moč preobrazbe.

Večno vprašanje odnosa med človekom in naravo

Ljubitelji umetnosti, ki jih bo v naslednjih mesecih zaneslo na Dunaj, se lahko ustavijo tudi v Hundertwasserjevem muzeju KunstHausWien. Tam bodo do 18. februarja na ogled Vizije narave, 25 mednarodnih del s področja fotografije in videa razstava obravnava ravno ambivalentno razmerje med človekom in naravo.

Več kot 500 sodobnih ustvarjalcev na viennacontemporaryju

Zajeten prostor odmerjajo tudi sodobni umetnosti. Na sejmu viennacontemporary, ki odpira vrata ravno danes, gostuje 110 galerij iz 27 držav, ki bodo predstavljale dela več kot 500 umetnikov. Država v središču pozornosti je tokrat Madžarska, na sejmu pa se predstavljata tudi slovenski galeriji P74 in Škuc.

Galerija P74 bo na dogodku predstavila dialog med avtorjema različnih generacij, Mileno Usenik in Tadejem Pogačarjem; prva bo predstavila popartistična slikarska dela, drugi pa kolaže in fotografije. Galerija Škuc pa je za sejem izbrala dela Jasmine Cibic, Miha Štruklja in Mateja Andraža Vogrinčiča.

Ljubitelji sodobnega vizualnega ustvarjanja bodo lahko našli veliko dodatnih informacij o sodobni umetniški sceni, sporočajo organizatorji sejma. Program napoveduje vrsto samostojni razstav tako mladih kot uveljavljenih umetnikov, retrospektivo o razvoju madžarske umetniške scene in vpoglede v izbrane finske, danske, švedske in norveške galerije.

Sejem bo tretjič po vrsti v dvorani Marx Halle. "V galerijskem delu so zastopane vse pomembne avstrijske galerije. Svoje programe predstavljajo tako mlade kot tudi uveljavljene galerije z Vzhoda in Zahoda. Kuratorji posebnih programov so izbrali izstopajoče, privlačne umetniške drže, vključno z obetavnimi umetniki, pa tudi predstavnike starejše generacije. Po zaslugi naših služb bomo na Dunaju lahko pozdravili še več mednarodnih zbirateljev," je povedala umetniška vodja sejma Christina Steinbrecher-Pfandt.

Kinoprogram bo predstavil filme in videoposnetke avstrijskih in mednarodnih umetnikov na temo majhnih radosti v življenju, spremljevalni del pa bo ponujal pogovore ter izobraževanje o umetnosti z vodenimi ogledi za vse starostne skupine.

