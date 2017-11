Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! "Razstava bo obiskovalce postavila v vlogo aktivnih sodelavcev in ne le pasivnih opazovalcev Riberovih prizorov človeškega trpljenja," je napovedal eden od kuratorjev razstave Edward Payne. Foto: EPA Eno od markantnih Riberovih del je Maddalena Ventura z možem in sinom (1631). 37-letna portretiranka, ki na sliki doji otroka, trpi za hudo poraščenostjo, ki se je začela med nosečnostjo (o tem pričajo dokumenti iz tistega časa). Žensko iz Abruzza so poklicali na dvor v Neapelj, kjer so si jo ogledaovali kot kurioziteto in "paradoks" ženske z videzom moškega. To je Ribera na svoji upodobitvi verjetno še karikiral. Foto: Reuters Dodaj v

London v goste vabi Joséja de Ribero, "Tarantinovega predhodnika"

Prihodnje leto na ogled razstava o Riberovi umetnosti nasilja

26. november 2017 ob 11:37

London - MMC RTV SLO, STA

Še skoraj 400 let po smrti Jose de Ribera šokira s svojimi detajliranimi prizori mučeništva, deformiranosti in trpljenja; lord Byron je nekoč zapisal, da je slikarjev čopič "zapackan s krvjo svetnikov". Nova razstava v Londonu bo skušala velikega španskega slikarja oprati obtožbe, češ da je bil zgolj "briljanten sadist".

V londonski galeriji Dulwich bodo prihodnje leto odprli razstavo del španskega slikarja in grafika Joseja de Ribere (1591–1652), kar bo sploh prva razstava v Veliki Britaniji, posvečena temu umetniku. Marsikaterega obiskovalca bo ob njej stisnilo v želodcu, napovedujejo. Na ogled bodo namreč prizori mučeništva, agonije in nasilja.

Razstavo z naslovom Ribera: Art of Violence primerjajo s filmi Quentina Tarantina, v katerih ne manjka prelivanja krvi. "Ta izredni umetnik 17. stoletja bo predstavljen na dramatičen in razburljiv način, obiskovalci pa se bodo počutili podobno kot pri ogledu filma Quentina Tarantina," je za britanski časnik The Guardian povedala direktorica galerije Jennifer Scott.

Prepletala se bosta religija in grška mitologija – od na platnu upodobljenega mučeništva sv. Bartolomeja do zgodbe o satiru Marsiju, ki je izzval boga Apolona na tekmovanje v igranju glasbe in izgubil življenje. Na ogled bodo tudi risbe in grafike, med njimi natančna študija ust, ki kričijo od bolečine, in prizor iz strahovite španske inkvizicije.

Riberova dela bosta posodila glavni španski narodni muzej umetnosti Prado in francoski narodni muzej Louvre ter številni drugi španski, italijanski in ameriški muzeji.

"Lo Spagnoletto": Španec, ki je zavladal na neapeljski umetniški sceni

Jose oz. Jusepe de Ribera se je rodil v Jativi v španski avtonomni skupnosti Valencia. Učil se je pri Franciscu Ribalti v Valencii. Leta 1616 se je poročil v Neapelj in večino življenja preživel v Italiji. Nanj sta vplivala Corregio in Caravaggio. V Neaplju je ustvaril pravi slikarski monopol, tako da se je iz tega mesta moralo umakniti mnogo slikarjev.

Bil je predstavnik neapeljskega baročnega slikarstva. Slikal je predvsem sakralne motive, svetnike, mučenike in žanrske prizore. V prvem obdobju je uporabljal temni chiaroscuro, pozneje nekoliko svetlejše tone. V ostri svetlobi njegove postave mnogokrat kažejo tudi naturalistične, surove detajle.

Razstava se bo v londonski Dulwich Picture Gallery odprla 26. septembra prihodnje leto in bo na ogled do 27. januarja 2019.

