Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Tradicija donacij umetniških del mestni zbirki je dolga, začenja pa jo darilo takratnega župana Ivana Hribarja (na fotografiji njegov portret) leta 1907. Foto: Andraž Gregorič / MGML Na razstavi Nove pridobitve 2017 bodo predstavili letošnje donacije in odkupe umetniških del. Foto: Andraž Gregorič / MGML Sorodne novice Predmeti, ki so spremljali vsakdanje življenje v srednjeveški Ljubljani Dodaj v

Mestni muzej Ljubljana na ogled postavlja nove umetniške pridobitve

Sedem članov Društva likovnih umentikov Ljubljana podarilo delo

12. december 2017 ob 18:42

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V Mestnem muzeju Ljubljana so odprli razstavo Nove pridobitve 2017, na kateri bodo predstavili letošnje donacije in odkupe umetniških del za zbirko Muzeja in galerij mesta Ljubljane (MGML).

Potem ko so bile leta 1907 za mestno zbirko odkupljene štiri slike, med njimi Pomlad Ivana Groharja, je 110 let pozneje sedem članov Društva likovnih umetnikov Ljubljana iz svojih ateljejev izbralo po eno likovno delo in ga poklonilo zbirki mesta Ljubljana.

Jakov Brdar, Dragica Čadež, Karel Plemenitaš, Mojca Smerdu, Jožef Vrščaj, Huiqin Wang in Dušan Tršar ustvarjajo z naklonjenostjo Mestne občine Ljubljana v ateljejih na Gornjem trgu, kjer s skupno prisotnostjo in odprtimi ateljeji oblikujejo umetniško četrt. V znak zahvale so v mestno likovno zbirko letos podarili sedem del, so sporočili iz MGML.

Zbirko MGML-ja sta letos obogatila še dva odkupa, in sicer slika nagrajenca Prešernovega sklada Aleksija Kobala z naslovom Zakulisje popoldneva ter črno-bela grafika Franceta Kralja Ljubljana. Na razstavi pa je predstavljen še izbor fotografij Damjana Galeta, ki so v zbirko MGML prav tako prišle letos, in sicer kot darilo ob razstavi.

Bogata tradicija donacij

Kot so še sporočili iz MGLM, je tradicija donacij umetniških del za javno dostopno mestno zbirko dolga. Začenja pa jo darilo ljubljanskega župana Ivana Hribarja. Hribar je potem, ko je leta 1907 omogočil odkup prve slike, in sicer zaporedno številko 1 je dobilo olje Jurija Tavčarja, že v naslednjem letu mestni zbirki podaril sliko iz svoje zbirke. To je bila slika Jurija Šubica, ki je pred tem krasila županovo sobo v mestni hiši. Hribar je sicer zbirki podaril šr več slik, ena od njih, slika Ivana Groharja z naslovom Brna, je danes na ogled v Županski sobi Mestnega muzeja Ljubljana.

Dolgoletno poslanstvo zbiranja, hranjenja in predstavljanja javno dostopne mestne zbirke tako od leta 1935 nadaljuje Mestni muzej Ljubljana, ki je od leta 2009 z galerijami povezan v MGML.

Razstava bo na ogled do 8. februarja.

G. K.