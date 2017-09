Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Kot so sporočili iz kostanjeviške galerije, je bila v uvodu omenjena knjižna izdaja tudi povod za razstavo, fotografije pa prinašajo zimsko podobo francoskega kraljevskega parka. Foto: Galerija Božidar Jakac Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Mojstrovine "glavnega vrtnarja" Ludvika XIV. v objektivu Ane Kučan

Razstava Struktura neskončnosti

8. september 2017 ob 12:49

Kostanjevica na Krki - MMC RTV SLO, STA

V Lamutovem likovnem salonu Galerije Božidarja Jakca v Kostanjevici na Krki so na ogled postavili fotografije Ane Kučan za izdajo knjige Portret srečnega človeka - André Le Nôtre 1613-1700 avtorja Erika Orsenne.

Razstava fotografij, posnetih predlani v Versajskem parku, je nastala v sodelovanju zBiotehniško fakulteto Univerze v Ljubljani. Odprli jo bodo drevi ob 19.00, na ogled pa bo do 5. novembra.

Akademik, profesor ekonomije, pisatelj in med letoma 1995 in 2001 predsednik Versajske visoke šole za krajinsko arhitekturo Erik Orsenna je v knjigi, ki je pri ljubljanski založbi *cf lani izšla v slovenskem prevodu Zoje Skušek, predstavil življenje in delo Andréja Le Nôtreja (1613-1700), francoskega krajinskega arhitekta in glavnega vrtnarja francoskega kralja Ludvika XIV., hkrati je orisal zgodovinske okoliščine in dogodke, ki so vplivali na arhitektovo delo.

Prodorno oko krajinske arhitektke

"Versaillski vrt, tako zelo vpotegnjen v unikatnost svojega historičnega trenutka, ki ga je omogočil v spletu unikatnih okoliščin, hkrati sega k času, ki je izven časa. Sijajne fotografije Ane Kučan, narejene s prodornim očesom krajinske arhitektke, postavljajo pred nas vso nenavadnost in čarobnost tega objekta," je v publikaciji, ki spremlja kostanjeviško razstavo, zapisal filozof Mladen Dolar.

Ana Kučan je krajinska arhitektka in redna profesorica oddelka za krajinsko arhitekturo ljubljanske Biotehniške fakultete. Diplomirala in doktorirala je v Ljubljani ter magistrirala na univerzi Harvard v ZDA. Sama ali s sodelavci iz Studia AKKA je zmagala na pomembnih natečajih, razstavlja v domovini in tujini, za svoje delo je prejela več nagrad.

Je članica Društva krajinskih arhitektov Slovenije in dejavna v mreži evropskih šol za krajinsko arhitekturo. Je tudi publicistka in urednica. Predava na več evropskih univerzah. Pred kratkim je svoje delo predstavila tudi v New Yorku, Sankt Peterburgu in Zagrebu.

A. K.