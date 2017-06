Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Harri Pälviranta: Kretschmer, 2013. Foto: Photon Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Neodvisnost skozi objektiv: pogled na sodobno Finsko brez rožnatih očal

V Galeriji Photon do 14. julija

22. junij 2017 ob 13:07

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

V Galeriji Photon - Centru za sodobno fotografijo bodo drevi odprli razstavo, na kateri dela treh finskih fotografov podajajo kritično refleksijo sodobne finske družbe.

Projekt je nastal kot del programa ob stoletnici finske neodvisnosti. Pri razstavi Neodvisnost skozi objektiv sodelujejo Juha Arvid Helminen, Jaakko Kahilaniemi in Harri Pälviranta.

Kot so ob razstavi zapisali v galeriji, "izkušnja neodvisnosti, kulturnih tradicij in spominov oblikujejo naše gledanje in videnje samih sebe in drugih. Narodna identiteta nam vsem lahko pripiše skupne značilnosti, hkrati pa nam tudi daje občutek svojstvenosti".

Orožje, moč in nasilje, na drugi strani gozd

Predstavljeni seriji S puško lahko Pälviranta in Nevidni imperij Helminena obravnavata moč in nasilje, medtem ko Pälviranta s kombiniranjem del iz serij News Portraits, Imprint in Touch sopostavlja različne, prekrivajoče se nasilne resničnosti: navdušenje nad orožjem, streljanje kot tako, strelske pohode po šolah kot globalni fenomen in mediatizacijo nasilja, so zapisali organizatorji razstave.

Helminen v svojih delih obravnava zlorabo moči skozi z njo povezano estetiko. Skrbno komponirane, subtilne fotografije vojska, kraljevih družin ter verskih in mističnih gibanj s skritimi značilnostmi odpirajo vprašanja, kaj pomeni biti posameznik.

Kahilaniemi pa preučuje gozd kot njegov lastnik. Delo vključuje tako oprijemljive kot neoprijemljive pristope in vizualizacije, kaj avtorju pomenita gozd in gozdarstvo in kako neznano lahko postane domače. Njegovo delo odraža in raziskuje, kaj lahko narava ponudi urbaniziranim posameznikom, in predstavlja poskus ustvarjanja novih načinov razmišljanja, izkušanja in čutenja gozda, piše na spletni strani galerije.

Projekt Neodvisnost skozi objektiv je nastal v produkciji Fotografskega festivala Backlight. Razstava bo na ogled do 14. julija.

A. K.