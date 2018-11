Razstava Neže Knez bo na ogled do 30. novembra. Foto: Hiši kulture Pivka Ob zvočnem predvajanju umetničinega branja Eliotove poezije v Milanu je na velikem kosu papirja v osrednjem galerijskem prostoru razstavljen tudi njegov transkript. Foto: Hiši kulture Pivka Neža Knez se v svojih projektih ukvarja s prehajanjem meja med umetnostjo in vsakdanjim življenjem. Foto: Hiši kulture Pivka Dodaj v

Neža Knez: iskanje prostorov neznanega in izmuzljivih slepih peg življenja

Edina galerija za sodobno vizualno umetnost med Ljubljano in Koprom

10. november 2018 ob 17:04

Pivka - MMC RTV SLO, STA

Neža Knez je lani v Milanu izvedla performans Branje, ko je sedeč med ljudmi glasno brala poezijo T. S. Eliota v italijanščini, čeprav jezika niti ne razume, kaj šele govori. S tem je ustvarila prostor neznanega, saj glas ni bil podrejen običajnemu pomenu besed. Neke vrste transformacijo oziroma rekontekstualizacijo performansa umetnica zdaj predstavlja v Hiši kulture v Pivki.

Razstava umetnice mlajše generacije, dobitnice letošnje nagrade skupine OHO, nosi naslov Premestitve, v Pivki pa bo na ogled do konca meseca. Gre za ponoven premislek o lanskem performansu, z novo obliko pa se odpre prostor za nove vmesnosti in neujemljivosti, s tem pa tudi iskanje novih pomenov, razlaga Neža Knez.

Rekontekstualizacija sestoji iz dolgega kosa papirja s transkriptom brane Eliotove poezije in zvočnega predvajanja umetničinega branja v Milanu. V sosednjem prostoru prek fotografije akcije branja iz milanske knjižnice zaznamo konkreten kontekst branja, v prvem prostoru pa "igra" klasična glasba.

Glasba je nastala tako, da je umetnica črke Eliotove pesmi "prevedla" v številke, te pa v notni zapis, ki ga je nato računalniški program "uglasbil". V istem prostoru se je mogoče povzpeti po lestvi do omenjene knjige poezije na polički, kar da po umetničinih besedah "knjižnični moment" osnovne lokacije.

Slepe pege življenja, ki se izmikajo ubeseditvi in upodobitvi

Leta 1990 rojena Neža Knez je študirala kiparstvo na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, kjer je leta 2014 diplomirala in 2017 magistrirala. Umetnico zanimajo tiste vsakdanje stvari, pojavi in situacije, ki so tako samoumevni, da o njih ne razmišljamo več. S svojo umetniško prakso skuša to samoumevnost razbiti in pokazati na "nekaj vmes", nekakšne izmuzljive "slepe pege", ki jih ni mogoče izraziti z jezikom ali podobo, so zapisali v galeriji ob razstavi.

Pri ustvarjanju jo zanima predvsem prehajanje meja med umetnostjo in vsakdanjim življenjem, in kot je napol v šali izjavila v nedavnem intervjuju, dela "ljudsko umetnost". Večji del projektov, nastalih v letih 2015 in 2016 so narejeni v interakciji z ljudmi. "Teh skoraj nikoli direktno ne povabim k sodelovanju, ampak počakam, da jih pri tem, kar delam, nekaj zintrigira in se sami odzovejo na moje početje," je povedala umetnica, ki raje kot v ateljeju dela izven njega. Tudi v milanski knjižnici jo je zanimala reakcija ljudi na njeno branje.

Za svoj umetniški izraz sicer uporablja različne medije – poleg performansa in avdia, tudi video, fotografijo, risbo in klasične materiale, svoje delo pa je predstavila na več samostojnih in skupinskih razstavah doma in v tujini.

V Hiši kulture v Pivki so sicer novo sezono začeli oktobra z razstavo grafik Oliverja Pilića, decembra pa bo razstavljal še slikar Vladimir Leben. V naslednjem letu bodo sledili Nevena Aleksovski, Beli sladoled, Maja Pučl in Pri Zlatem stegnu.

Sezono bo maja sklenila Klara Sax – tandem Nina Slejko Blom in Conny Blom –, ki jo je kuratorka razstavnega programa Mojca Grmek poleg, kot je dejala, "perspektivne" Neže Knez izpostavila kot nekakšen vrhunec sezone v Hiši kulture, saj se v slovenski javnosti pojavljata nekoliko redkeje od drugih imen.

Dvajset let Hiše kulture

Edina galerija za sodobno vizualno umetnost med Ljubljano in Koprom je letos praznovala dvajsetletnico. Sodeluje z umetniki iz vse Slovenije, predstavlja pa predvsem mlajše umetnike, ki delujejo na področju sodobne vizualne umetnosti, s poudarkom na nekonvencionalnih in progresivnih avtorskih pristopih.

