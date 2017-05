Oklepni dinozaver, ki je vstal iz svojega morskega pokopališča

V Alberti razkrili najbolje ohranjenega nodozavra

18. maj 2017 ob 20:09

Alberta - MMC RTV SLO/STA

Podoben je oklepnemu vozilu ali pa kakemu od (računalniško generiranih) zmajev v Igri prestolov. V resnici je nodozaver, najbolje ohranjeni primerek svoje vrste, ki ga odslej lahko obiščete v Kanadi.

V Muzeju Royal Tyrrell v Alberti je na ogled fosil nodozavra, ki so ga leta 2011 odkrili v bitumenskem pesku v tem kanadskem mestu. Za rekonstrukcijo fosila, starega 110 milijonov let, so porabili več kot 7000 ur, mnogi pa ga primerjajo z mumijo dinozavra ali pa resnično dobro izdelanim kipom.

Več kot pet metrov dolg fosil, ki so ga javnosti prvič predstavili minuli petek, velja za najbolje ohranjen primerek nodozavra na svetu. "Ponavadi ob odkritju fosilov dinozavrov najdemo zgolj okostja in si moramo nato za rekonstrukcijo njihove podobe pomagati z domišljijo. V tem primeru smo imeli veliko srečo, saj so ohranjeni celoten oklep in koža v tridimenzionalni obliki," je povedal muzejski raziskovalec Caleb Brown. Najzanimivejše odkritje je bilo morda tisto na mikroskopski ravni: znanstveniki so zasledili drobce rdečega pigmenta, kar jim boma morda pomagalo rekonstruirati dinozavrovo barvo.

Varno pokopan na morskem dnu

Obiskovalci muzeja si lahko tako ogledajo nodozavra v podobi, kot jo je imel pred več kot sto milijoni let. Raziskovalci menijo, da dobri ohranjenosti fosila botruje to, da naj bi telo dinozavra med poplavo odneslo v morje, v katerem je potonil. Na dnu morja so ga hitro prekrili razni sedimenti, kar je onemogočilo razkroj njegovega telesa.

Leta 2011 so fosil odkrili v bitumenskem pesku v Alberti. Med delom je upravljavec gradbenega stroja naletel na kamen čudne barve in oblike, ki so ga naknadno prepoznali kot del nodozavra. Več ton težek kos kamna so nato prepeljali v muzej, kjer so fosil dinozavra šest let reševali iz kamnitega oklepa.

A. J.