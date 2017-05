Pandurjev hrvaški opus skozi Reboljev objektiv na ogled v Zagrebu

Razstavo lahko ujamete le do 25. maja

21. maj 2017 ob 11:34

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Slovenski fotograf Aljoša Rebolj se bo v ponedeljek hrvaškemu občinstvu predstavil z razstavo Skulpture časa, na ogled bodo podobe iz hrvaškega gledališkega opusa Tomaža Pandurja.

Razstava obsega 25 fotografij iz petih gledaliških predstav, ki jih je na Hrvaškem režiral lani preminuli režiser Tomaž Pandur. Razstava bo na ogled v zagrebški galeriji Lauba, kjer so na spletni strani objavili besede, ki jih je o Reboljevih fotografijah leta 2010 zapisal Pandur: "Tvoje fotografije, tvoje 'skulpture v času' so podobe kozmične matrice, spomini na mogočo prihodnost, krajine misli, ki potujejo z neverjetno hitrostjo. Fotografiraš svet, ki ga poznaš, svet, ki si ga sam ustvaril. Tvoj čas in tvoj spomin se prepletata. V fotografije resničnosti, ki postanejo Gledališče."

Pandur je v sodelovanju z gledališčem Ulysses leta 2006 režiral predstavo Tesla Electric Company. V zagrebškem mestnem dramskem gledališču Gavella je leta 2008 sledila Kaligula. V Hrvaškem narodnem gledališču (HNK) v Zagrebu je nato v letih 2012 in 2013 na oder postavil predstave Medeja, Vojna in mir ter Michelangelo.

Rebolj je s fotografskim aparatom vrsto let spremljal Pandurjeve predstave. Del fotografij s hrvaških odrov bodo razstavili v zagrebški hiši za ljudi in umetnost Lauba, v kateri je Pandur leta 2013 gostoval z likovno razstavo Dječaci (Dečki).

Razstava Reboljevih fotografij bo odprta le do četrtka, 25. maja.

A. K.