Pariški salon Slovencem namenil kar dve - zlato in bronasto medaljo

Marijan Mirt je za nagrajeno kompozicijo Zlomljena krila uporabil reciklirane materiale, med katerimi so deli mariborskega asfalta. Foto: www.mirt.si Ritonja ima do danes zabeleženih 48 samostojnih razstav, sodeloval je na preko 600 skupinskih, za svoja dela pa je prejel tudi preko 110 nagrad. Med drugim Plaketo Francoske fotografsjke zveze in Glazerjevo nagrado z listino za dosežke na področju kulture. Foto: Branimir Ritonja Photography / Facebook

11. december 2017 ob 11:59

Pariz - MMC RTV SLO

V nedeljo se je s podelitvijo nagrad sklenil pariški salon francoskega Nacionalnega združenja lepih umetnosti. Med nagrajenci sta tudi kipar Marijan Mirt, ki je dobil zlato medaljo za skulpturo Zlomljena krila, in fotograf Branimir Ritonja z bronasto za fotografijo Arnuša. V Parizu se je skupno predstavljalo deset slovenskih umetnikov.

Pariški Salon lepih umetnosti beleži več kot 150-letno tradicijo, na njem je leta 1891 sodelovala tudi slovenska slikarka Ivana Kobilca. Mirt je kot velik uspeh letošnje slovenske delegacije ocenil, da sta bila izmed desetih umetnikov nagrajena kar dva.

Izstopajoč slovenski uspeh

Po besedah Ritonje zanju z Mirtom medalji pomenita veliko čast in potrditev za minulo delo ter spodbudo za naprej. Prav tako pa sta veliko priznanje in uspeh "za promocijo slovenske kulture in umetnosti, hkrati pa tudi priznanje slovenskim ustvarjalcem, da s kakovostjo svojih del ne zaostajamo, še več, v nekaterih segmentih celo izstopamo". Po njegovih besedah je namreč od sodelujočih tujih delegacij na salonu poleg Slovenije, ki je prejela dve medalji, eno priznanje dobila le še Kanada.

Mirt je presodil, da je bila kiparska sekcija v razstavišču dominantna in kompetentna. Med skulpturami je bilo po njegovih besedah veliko del, natisnjenih s pomočjo novih tehnologij, sam pa je za nagrajeno kompozicijo dveh kipov Zlomljena krila, visoko okoli dva metra, uporabil reciklirane materiale, med katerimi so deli mariborskega asfalta, kar je po njegovi presoji prepričalo žirijo.

Z bronasto medaljo nagrajena fotografija Ritonje Arnuša je portret deklice iz Maribora, ki se mu je vtisnila v spomin na odprtju neke razstave, a je ni poznal. Povedal je, da je kar nekaj mesecev razmišljal o tem portretu, nato je dekle spoznal in povabil k sodelovanju. "Tudi pri fotografiji velja pravilo, da podoba fotografije najprej nastane v glavi, šele potem se realizira s pomočjo fotografske kamere," je razmišljal.

Slovenski umetniki so bili na salon letos povabljeni drugič, že lani pa si je v slovenski odpravi nagrado zaslužila Eva Petrič. Selektorica in organizatorka salona Benedict Lecat je k organiziranju njihove predstavitve povabila Igorja Orešiča iz Maribora. Ta je po posvetu sklenil, da se bodo v Parizu predstavili umetniki, ki se zbirajo in delujejo na umetniški domačiji Soraj, ki jo v Pernici pri Mariboru vodita zakonca Sonja in Rado Jerič.

Poleg nagrajenih Mirta in Ritonje ter Orešiča in Jeriča so svoja dela v razstavišču Carruosel du Louvre pod piramido slovitega pariškega muzeja predstavljali še Bogdan Čobal, Viktor Šest, Oto Rimele, Franci Skerbinek, Veljko Toman in Zdravko Luketič.

Slovenski del razstave bodo 19. decembra predstavili v Mariboru.

A. J.