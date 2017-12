Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Muzej druge svetovne vojne so v Gdansku odprli pred slabim letom dni. Njegova gradnja je stala približno 77,5 milijona evrov, razteza se v 13 nadstropjih, eksponate pa so nabirali po vsej Evropi in tudi v ZDA. Foto: EPA Posnetek iz leta 2009: Nekdanji poljski premier - in zdajšnji predsednik Evropskega sveta - Donald Tusk v družbi zdaj tudi že nekdanjega direktorja muzeja Pawla Machcewicza, ki ga je sedanja konservativna vlada odstavila s te funkcije in nanjo imenovala Karola Nawrockija. Foto: EPA Ena izmed prvih zadev, ki so jih odstranili že novembra, je bil film, ki je prikazoval dolgoročne učinke vojne. Po novem so ga nadomestili z animiranim filmom, ki se posebej osredotoča na zgodovino Poljske 20. stoletja. Foto: EPA V muzeju se obetajo še nadaljnje spremembe, ki vključujejo večji poudarek na vlogi katoliških duhovnikov med vojno in vlogi poljskih državljanov pri reševanju Judov. Statistika o žrtvah vojne bo spremenjena, saj bodo podatki po novem navedeni kot odstotki namesto skupnega števila populacije. Foto: EPA Sorodne novice Muzej druge svetovne vojne v Gdansku: v središču poljska izkušnja Poljski muzej druge svetovne vojne v precepu političnih zdrah Dodaj v

Poljski Muzej druge svetovne vojne vse bolj v službi konservativne vlade

Odprto pismo akademikov opozarja na nedopustne posege

27. december 2017 ob 11:26

Gdansk - MMC RTV SLO

Okoli 500 poljskih in tujih akademikov je v odprtem pismu izrazilo kritiko glede vodenja Muzeja druge svetovne vojne v Gdansku na Poljskem, pri čemer so spremembe, ki jih je deležna tamkajšnja stalna razstava, označili za barbarske.

Po njihovem mnenju gre tudi za poskus spremembe muzeja v "propagandno institucijo". Muzej, ki je februarja odprl svoja vrata za javnost, je bil že med načrtovanjem v središču nenehne bitke glede nacionalnega spomina na Poljskem. Konservativna stranka Zakon in pravičnost (PiS), ki je prišla na oblast leta 2015, je odločena, da bo uporabila muzejske prikaze za predstavitev "poljskega stališča", medtem ko kritiki zagovarjajo avtonomijo zgodovinarjev in muzejev.

Poljska izgublja pomembno institucijo

V odprtem pismu med drugim beremo: "Koncept muzeja, ki so ga izdelali ugledni zgodovinarji in muzeji z vsega sveta, je bil zasnovan tako, da je Poljski namenil posebno vlogo v zgodovini druge svetovne vojne in predstavil univerzalni značaj človeškega trpljenja. [Spremembe] obravnavamo kot nesprejemljive, celo kot barbarsko vmešavanje ... Na ta način Poljska izgublja eno redkih kulturnih in znanstvenih institucij, ki ima resnično mednarodni pomen."

Javno nestrinjanje podpisnikov odprtega pisma sovpada tudi s splošnim porastom nacionalizma na Poljskem. Med drugim se je v preteklem mesecu 60.000 ljudi udeležilo shoda skrajno desnih nacionalistov v Varšavi, ki so zahtevali "belo Evropo".

Nezaželen univerzalni pristop muzeja

Gradnjo muzeja je v preteklosti podpiral nekdanji poljski premier in zdajšnji predsednik Evropskega sveta Donald Tusk, rojen v Gdansku. Pravzaprav si je prejšnja, sredinska vlada prizadevala za ustanovitev tega novega muzeja že v letu 2008, vendar je njen načrtovani univerzalni pristop že dolgo bil trn v peti stranke PiS.

Vladajoča stranka ima od tega leta roko nad muzejem, potem ko je sodišče odločilo v njeno korist in dovolilo združitev še z enim, povsem na novo ustanovljenim gdanskim Muzejem Westerplatte, ki nosi ime po tamkajšnjem polotoku. Na polotoku je spominski prostor, saj se je tam leta 1939 zgodil prvi spopad med poljskimi in nemškimi silami v času invazije na Poljsko, pri čemer je šlo za prvo vojno bitko v Evropi.

Stari direktor odslovljen, novega je nastavila vlada

Ta združitev je poljski vladi omogočila, da je odpustila dozdajšnjega direktorja Muzeja druge svetovne vojne in posegla v postavitev, ki je na ogled v muzeju. Tako so že aprila odpustili direktorja Pawla Machcewicza in njegovo zamenjavo s Karolom Nawrockijem, ki ga je imenovala vlada. Kot je sporočil predstavnik muzeja, morajo zdaj še "popraviti" stalno razstavo, ki se razteza na 5.000 kvadratnih metrih.

"Vojna ni končano poglavje"

Ena prvih zadev, ki so jih odstranili že novembra, je bil film, ki je prikazoval dolgoročne učinke vojne. "To je bil zelo pomemben del naše pripovedi," je za portal The Art Newspaper pojasnil nekdanji direktor Machcewicz. "S tem filmom smo želeli pokazati, da vojna ni končano poglavje, ne gre za stvar preteklosti. Nasilje in trpljenje civilistov se še zmeraj dogajata okoli nas. Nagnjenost k nasilju je v nas; to je nekaj, kar je imanentno človeku. Film je služil kot opozorilo in je poudarjal univerzalni pomen razstave."

Dotični film so po novem nadomestili z animiranim filmom, ki se posebej osredotoča na zgodovino Poljske 20. stoletja. Odstavljeni Machcewicz je dejal še, da pripravlja tožbo proti muzeju in ministrstvu za kulturo, s katero namerava "ubraniti celovitost postavitve".

"Muzej mora odgovarjati tistim, ki ga financirajo"

V prihodnjih mesecih se obetajo še nadaljnje spremembe stalne postavitve. Te vključujejo večji poudarek na vlogi katoliških duhovnikov med vojno in vlogi poljskih državljanov pri reševanju Judov. Statistika o žrtvah vojne bo spremenjena, saj bodo podatki po novem navedeni kot odstotki namesto skupnega števila populacije.

"Obstaja veliko različnih razlogov za postopno, a stalno spremembo razstave," je še dejal predstavnik muzeja. "Nekatere stvari je treba preurediti, kar se dogaja v vseh muzejih po svetu. Vendar je to tudi poljski muzej, ki ga financirajo poljski davkoplačevalci. Poljaki preprosto želijo, da bi muzej, ki ga financirajo, izpovedoval njihovo zgodbo, ki se sklicuje na poljsko stališče. Muzej se nahaja na Poljskem in mora biti po meri tistih, ki ga financirajo."

