Razstava Črke Bolgarije ob 25-letnici odnosov med Slovenijo in Bolgarijo

Ob dnevu slovanske abecede in bolgarske kulture

22. maj 2017 ob 17:48

Ljubljana - MMC RTV SLO

V atriju ljubljanske mestne hiše bodo v torek, 23. 5., ob 18. uri ob dnevu slovanske abecede in bolgarske kulture slavnostno odprli razstavo Črke Bolgarije – abeceda Evrope.

Razstava bo zgolj eden izmed dogodkov, s katerim bodo v mesecu maju zaznamovali 25. obletnico vzpostavitve diplomatskih odnosov med Bolgarijo in Slovenijo, pa tudi dan bolgarske abecede, kulture in prosvete, ki se praznuje 24. maja.

Razstavo je pripravilo združenje Mednarodni trienale scenskega plakata, ki je k udeležbi pritegnilo ugledne umetnike z vsega sveta. Na razstavi bo na ogled 30 plakatov, ki ponazarjajo posamezne črke bolgarske cirilične pisave. Izjema je črka Ь, ki je skupna stvaritev študentov umetnosti in mladih slikarjev do 35. leta starosti, so navedli organizatorji.

Črke najbolj prepoznavna prvina

Potujoča razstava, ki združuje 30 umetnikov iz kar 20 držav, bo predstavila bolgarsko kulturo skozi prizmo edinstvenosti in univerzalnosti bolgarske abecede, ki je ena izmed treh uradnih pisav Evropske unije (EU). Poskusili bodo pritegniti širši krog ustvarjalcev z vsega sveta k ustvarjanju umetniških izdelkov, ki temeljijo na eni izmed najbolj prepoznavnih prvin bolgarske kulture, in sicer na njenih črkah.

Na slavnostnem odprtju razstave bo veleposlaništvo Republike Bolgarije znamenitemu slovenskemu umetniku Radovanu Jenku vročilo nagrado, ki jo je prejel na 8. mednarodnem trienalu scenskega plakata v Sofiji leta 2016.

Razstava je do zdaj gostovala v Španiji, Franciji, ZDA, Srbiji, Švici, na Japonskem, Finskem in Češkem, v Mehiki in drugod. V desnem atriju mestne hiše si bo razstavo mogoče ogledati vse do 26. maja.

G. K.